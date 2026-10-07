Ahmet Uğurlu’nun vefatıyla sarsılan Mustafa Uğurlu inziva günlerini anlattı: "Bir parçam yok olmuş gibi hissettim"
Mustafa Uğurlu, ağabeyi, Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahmet Uğurlu’nun kanser nedeniyle vefatının ardından kendini geri çektiğini belirten sanatçı, yaşadığı derin acıyı "İnzivaya çekileyim dedim ama bir parçam yok olmuş gibi hissettim" sözleriyle aktardı. Bodrum’un mütevazı bir köyünde kurduğu sakin hayatı anlatan Uğurlu, iki bağımsız film projesi için İstanbul’a döndüğünün müjdesini verirken, "Bir ayağım burada, bir ayağım Bodrum’da olacak" diyerek hayranlarını sevindirdi.
Uzun süredir İstanbul'dan ve ekranlardan uzak bir hayat süren usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.
Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uğurlu, hem ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun kaybının kendisinde bıraktığı izi hem de yeni projelerini anlattı.
"BİR PARÇAM YOK OLMUŞ GİBİ HİSSETTİM"
İki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi, usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen Mustafa Uğurlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:
"Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim."
BODRUM'DA SAKİN HAYAT
Uğurlu, bu süreçte İstanbul'dan uzaklaşarak Bodrum'da sakin bir hayat kurduğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum."
EKRANLARDAN UZAK AMA SETLERDEN DEĞİL
Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan usta oyuncu, mesleğini tamamen bırakmadığını da açıkladı. İki bağımsız film projesi için İstanbul'a geldiğini belirten Uğurlu, komedi dizilerinin yeniden ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İSTANBUL'A DÖNECEK Mİ?
İstanbul'a tamamen dönüp dönmeyeceği sorusuna ise, "Bir ayağım burada, bir ayağım Bodrum'da olacak" yanıtını verdi.
AĞABEY ACISI ONU DERİNDEN SARSTI
Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurmuş, Uğurlu için "Hepimizin ilham kaynağı" ifadelerini kullanmıştı.
"GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI"
Cem Yılmaz da paylaşımında Ahmet Uğurlu'yu "Gençlik kahramanımızdı" sözleriyle anmış ve ailesine başsağlığı dilemişti.
"TABUTTA RÖVAŞATA" İLE HAFIZALARA KAZINDI
1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Tiyatro sahnesindeki uzun kariyerinin ardından sinemaya Atıf Yılmaz'ın "Mine" filmiyle adım attı.
Usta oyuncu; "Yol Ayrımı", "Avcı", "Behzat Ç." ve özellikle "Tabutta Rövaşata"daki unutulmaz performansıyla geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.
ÇOK SAYIDA ÖDÜL SAHİBİ
Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı Mahsun karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğurlu, performansıyla Altın Portakal başta olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu.
ÜNLÜ YAPIMLARDA YER ALDI
Tiyatro sahnesinde de "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" gibi önemli oyunlarda rol alan sanatçı, televizyon izleyicisinin karşısına son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi"nde Emekli Başkomiser Aziz karakteriyle çıktı.