Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan usta oyuncu, mesleğini tamamen bırakmadığını da açıkladı. İki bağımsız film projesi için İstanbul'a geldiğini belirten Uğurlu, komedi dizilerinin yeniden ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki bağımsız film projesi için yeniden İstanbul’a geldiğini duyuran ünlü sanatçı, oyunculuğu bırakmadığını ve bundan sonra bir ayağının Bodrum’da bir ayağının İstanbul’da olacağını söyledi.

İSTANBUL'A DÖNECEK Mİ?

İstanbul'a tamamen dönüp dönmeyeceği sorusuna ise, "Bir ayağım burada, bir ayağım Bodrum'da olacak" yanıtını verdi.