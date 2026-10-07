2 kez evlenip boşanmışlardı! Oya Başar Levent Kırca ile evliliğinde yaşanan o gizli problemi ilk kez açıkça anlattı
Oya Başar ve Levent Kırca'nın ayrılık nedeni yeniden gündeme geldi. Oya Başar, katıldığı televizyon programında iki kez evlenip boşandığı Levent Kırca ile yaşadığı evlilik sürecini ve ilişki içindeki kıskançlık durumunu anlattı.
Oya Başar ile Levent Kırca, uzun yıllar boyunca hem evli bir çift olarak aynı hayatı hem de aynı sahneyi paylaştı. İki kez evlenip iki kez boşanan çiftin ilişkisinin neden sona erdiği konusu ise yeniden gündeme geldi.
Oya Başar, Nilgün Belgün'ün sunduğu programa katılarak eski eşi Levent Kırca ile yaşadığı evlilik sürecine dair açıklamalarda bulundu. Başar, Levent Kırca'nın ilişki içindeki tutumuna değinerek "Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı" ifadelerini kullandı.
20 YILA YAYILAN EVLİLİK
Kenter Tiyatrosu'nda başlayan tanışıklıklarının ardından birlikte çalışmaya başlayan ikili, "Olacak O Kadar" programında yer aldı. Çift, 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları oldu.
Çift, 2000 yılında resmi olarak boşandı. Dava kayıtlarına boşanma gerekçesi "şiddetli geçimsizlik" olarak geçti. Ayrılığın ardından 2001 yılında yeniden evlenen çift, 2005 yılında anlaşmalı olarak ikinci kez boşandı.
KENTER TİYATROSU'NDAN EKRANLARA UZANAN SÜREÇ
Oya Başar ve Levent Kırca'nın beraberliği tiyatro sahnelerinde başladı. İkilinin yolları Kenter Tiyatrosu'nda kesişti. Başar'ın aktardığı bilgilere göre, burada başlayan tanışıklık çalışma ortaklığına ve evliliğe dönüştü.
Çift, 1985 yılında evlenerek birlikte projeler üretmeye devam etti. Ancak zaman içinde ilişkilerinde ayrılık kararı alındı.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VE İŞ AYRILIKLARI GÜNDEME GELDİ
İki kez evlenen çiftin ayrılık süreçleriyle ilgili farklı gerekçeler konuşuldu. İlk ayrılıkta mahkeme kayıtlarına geçen resmi gerekçe "şiddetli geçimsizlik" olurken, 2005'teki ikinci boşanmada Oya Başar konuşarak ve anlaşarak ayrıldıklarını belirtti.
Dönemin basınında ise çiftin yakın çevresine dayandırılan haberler yer aldı. Çiftin birlikte yürüttüğü prodüksiyon şirketinde iş ve mali konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edildi.
Başar'ın şirketin mali tarafıyla ilgilendiği, Kırca'nın bazı projelerini ekonomik açıdan riskli bulduğu öne sürüldü. Bu iddialar çift tarafından resmi bir boşanma nedeni olarak doğrulanmadı.
Oya Başar ise yaptığı açıklamalarda aralarında tek bir büyük problem olmadığını belirtti. Zamanla insanların birbirine olan tahammülünün azaldığını ve birbirlerini üzmeye başladıkları dönemde ayrılmanın doğru karar olduğunu ifade etti.
"BENİ SADECE KENDİSİ SEVMEK İSTERDİ"
Oya Başar'ın Nilgün Belgün'ün "Bana Bir Sırrını Söyle" programında yaptığı açıklamalar, ilişkideki kıskançlık konusunu gündeme getirdi.
Eski eşiyle yaşadığı süreci anlatan Başar, Kırca'nın kendisini kadın arkadaşlarından dahi kıskandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı beni. 'Dün görüştünüz, tekrar neden görüşüyorsunuz?' derdi. Beni sadece kendisi sevmek isterdi. Paylaşmayı istemezdi."
Başar'ın bu açıklamaları, iki kez boşanmayla sonuçlanan ilişkinin arka planındaki durumları ortaya koydu.
AYRILIK SONRASI SÜREÇ
İki boşanmayla sonuçlanan ilişkinin ardından Oya Başar, Levent Kırca hakkında açıklamalarda bulunmaya devam etti.
Levent Kırca'nın 2015 yılındaki vefatının ardından da süreçle ilgili konuşan Başar, evliliği kötü hatırlamadığını belirtti.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Oya Başar'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)