2 kez evlenip boşanmışlardı! Oya Başar Levent Kırca ile evliliğinde yaşanan o gizli problemi ilk kez açıkça anlattı

Başar'ın şirketin mali tarafıyla ilgilendiği, Kırca'nın bazı projelerini ekonomik açıdan riskli bulduğu öne sürüldü. Bu iddialar çift tarafından resmi bir boşanma nedeni olarak doğrulanmadı.

Oya Başar ise yaptığı açıklamalarda aralarında tek bir büyük problem olmadığını belirtti. Zamanla insanların birbirine olan tahammülünün azaldığını ve birbirlerini üzmeye başladıkları dönemde ayrılmanın doğru karar olduğunu ifade etti.

"BENİ SADECE KENDİSİ SEVMEK İSTERDİ" Oya Başar'ın Nilgün Belgün'ün "Bana Bir Sırrını Söyle" programında yaptığı açıklamalar, ilişkideki kıskançlık konusunu gündeme getirdi.

Eski eşiyle yaşadığı süreci anlatan Başar, Kırca'nın kendisini kadın arkadaşlarından dahi kıskandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı beni. 'Dün görüştünüz, tekrar neden görüşüyorsunuz?' derdi. Beni sadece kendisi sevmek isterdi. Paylaşmayı istemezdi."