"Bir tiyatro oyunum var. Oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden üç kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz."

Şimdilerde bir tiyatro oyununa hazırlanan Balçın, sahne için üç kilo daha vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yakında başlayacak tiyatro oyunundaki bir sahne için mayo giyeceğini belirten Balçın, rolu için 3 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyledi.

Televizyonda mayo ile görünmeyi çok tercih etmediğini de geçmiş röportajında dile getiren oyuncu, "Daha muhafazakar görünmek isterim" dedi.

Özel hayatında net sınırları olduğunu vurgulayan güzel oyuncu, kendisini inciten hiç kimseyi hayatında tutmayacağını ve buna eşinin de dahil olduğunu ifade etti.

"KOCAM DA DAHİL"

Didem Balçın, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti. Kendisini kıran ve gerçekten inciten kişilere karşı tavrının net olduğunu söyleyen oyuncu, sınırlarını şu sözlerle anlattı:

"Kocam da dahil, beni kırdığı ve gerçekten incittiği zaman hayatımdan çıkaramayacağım kimse yok. Sadece oğluma karşı sınırsız bir tavizim var."