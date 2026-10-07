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Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı

Didem Balçın, muhabirlerin "Zayıflamışsınız" yorumu üzerine 1.72 boyunda ve 58 kiloda olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, son dönemde popüler olan zayıflama iğnesi kullandığı iddialarını esprili bir dille yalanladı. Yaz boyunca film çekimlerinde çalışan ve tatil yapamayan Balçın, yeni tiyatro oyunu için sıkı bir kampa girdiğini söyledi.

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Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı

Didem Balçın, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin "Zayıflamışsınız" sözlerine kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, kilosuyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu Didem Balçın, Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayarak hakkındaki zayıflama iğnesi iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ünlü oyuncu Didem Balçın, Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayarak hakkındaki zayıflama iğnesi iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BOYUNU VE KİLOSUNU AÇIKLADI

Son bir yıldır aynı kilolarda olduğunu söyleyen Balçın, "Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1.72 boyundayım, 58 kiloyum. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum" dedi.

Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı-3

"ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANMIYORUM"

Habertürk'ün haberine göre zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki imalara da esprili bir yanıt veren oyuncu, "Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız, öyle bir şey yok" diyerek kahkaha attı.

Yakında başlayacak tiyatro oyunundaki bir sahne için mayo giyeceğini belirten Balçın, rolu için 3 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyledi.Yakında başlayacak tiyatro oyunundaki bir sahne için mayo giyeceğini belirten Balçın, rolu için 3 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyledi.

"ÜÇ KİLO DAHA VERMEM GEREKİYOR"

Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini belirten Didem Balçın, "Çakallarla Dans 8" filminin çekimleri nedeniyle tatil yapamadığını söyledi.

Şimdilerde bir tiyatro oyununa hazırlanan Balçın, sahne için üç kilo daha vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir tiyatro oyunum var. Oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden üç kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz."

Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı-5

MAYO İLE GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMİYOR

Televizyonda mayo ile görünmeyi çok tercih etmediğini de geçmiş röportajında dile getiren oyuncu, "Daha muhafazakar görünmek isterim" dedi.

Özel hayatında net sınırları olduğunu vurgulayan güzel oyuncu, kendisini inciten hiç kimseyi hayatında tutmayacağını ve buna eşinin de dahil olduğunu ifade etti.Özel hayatında net sınırları olduğunu vurgulayan güzel oyuncu, kendisini inciten hiç kimseyi hayatında tutmayacağını ve buna eşinin de dahil olduğunu ifade etti.

"KOCAM DA DAHİL"

Didem Balçın, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti. Kendisini kıran ve gerçekten inciten kişilere karşı tavrının net olduğunu söyleyen oyuncu, sınırlarını şu sözlerle anlattı:

"Kocam da dahil, beni kırdığı ve gerçekten incittiği zaman hayatımdan çıkaramayacağım kimse yok. Sadece oğluma karşı sınırsız bir tavizim var."

Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı-7

BİR SABAH 800 KİŞİYİ SİLDİ

Balçın, daha önce sosyal çevresini daralttığını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Geçmişte "Herkesi seveyim, herkes beni sevsin" düşüncesinde olduğunu ancak artık böyle hissetmediğini söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabında büyük bir temizlik yaptığını anlatmıştı.

Didem Balçın sahneye mayo ile çıkmaya hazırlanıyor! Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı: Zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı-8

"ÜÇ SENEDİR MERHABA YOK"

Balçın, "Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim" diyerek, yıllardır görüşmediği kişileri hayatında tutmak istemediğini belirtmişti.

Babasını kaybettiği dönemde yanında olmayan kişilere de sitem eden oyuncu, "Üç senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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