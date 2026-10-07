Reyting rekortmeni Altı Üstü İstanbul ekibi Etiler'de buluştu: "Projenin başarılı olacağını tahmin ediyorduk"
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un parlayan yıldızları Etiler'de bir araya geldi. Diziye dair konuşan oyuncular, yakaladıkları uyumdan çok mutlu olduklarını ve her hafta yeni senaryoyu heyecanla beklediklerini söyledi.
Önceki akşam Etiler'de düzenlenen dünyaca ünlü bir saat markasının lansman gecesi, televizyon dünyasının genç yıldızlarını bir araya getirdi.
Geceye, ATV ekranlarında reyting rekorları kırarak çok iyi bir şekilde ekran yolculuğuna devam eden "Altı Üstü İstanbul" dizisinin parlayan genç yetenekleri Kaan Akkaya, İpek Çiçek, Afra Karagöz ve Berk Ali Çatal damga vurdu.
GÖRKEMLİ GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ATV'nin reytingleri altüst eden dizisi 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin oyuncuları, projenin yakaladığı büyük başarıyı set arkadaşlıklarıyla taçlandırdıklarını söyledi. Etkinlik boyunca tüm bakışları üzerine çeken genç oyuncular, davetlilerden ve basından yoğun ilgi gördü.
"ALİNA KARAKTERİNİN ETKİSİNİ DIŞARIDA GÖREBİLİYORUM"
Dizi hakkında konuşan İpek Çiçek, "Dizinin bu kadar beğenilmesinden dolayı çok mutluyum. Gerçekten özenerek yaptığımız bir iş ve bunun karşılık bulması beni çok mutlu ediyor.''
Haftanın büyük bölümünü sette geçiriyoruz ve harika bir ortamımız var. Canlandırdığım Alina karakteri 'ben buradayım' diyen, çok farklı ve yüksek enerjili bir karakter. Dışarı çıktığımda insanların beni tanıdığını, karakterin etkisini görebiliyorum. İşimin görünür olması gurur verici" ifadelerini kullandı.
"GÖZ KAMAŞTIRDI"
Afra Karagöz, güzelliği ile davete damga vururken, bütün meraklı gözleri de üzerine çekti. Zarif tarzı ile adeta göz kamaştırdı.
"TAHMİN EDİYORDUK"
Dizideki uyumun başarının anahtarı olduğunu belirten Kaan Akkaya, "Çok iyi bir ekibiz. Projenin çok başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Buradan tüm set ekibimize selamlarımı gönderiyorum" şeklinde konuştu.
"Yİ BİR YOLDAYIZ"
İyi bir yolda ilerlediklerini söyleyen Berk Ali Çatal, "Dizinin başarısı bizi de çok mutlu ediyor. Çok güzel bir yoldayız. Yan yana oynadığım arkadaşlarımın hepsi çok başarılı. Hikayemiz o kadar heyecanlı ki, biz bile her hafta yeni senaryoyu merakla bekliyoruz" dedi.
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