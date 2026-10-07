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"ALİNA KARAKTERİNİN ETKİSİNİ DIŞARIDA GÖREBİLİYORUM"

Dizi hakkında konuşan İpek Çiçek, "Dizinin bu kadar beğenilmesinden dolayı çok mutluyum. Gerçekten özenerek yaptığımız bir iş ve bunun karşılık bulması beni çok mutlu ediyor.''

Haftanın büyük bölümünü sette geçiriyoruz ve harika bir ortamımız var. Canlandırdığım Alina karakteri 'ben buradayım' diyen, çok farklı ve yüksek enerjili bir karakter. Dışarı çıktığımda insanların beni tanıdığını, karakterin etkisini görebiliyorum. İşimin görünür olması gurur verici" ifadelerini kullandı.