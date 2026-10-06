Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"
Cemre Baysel, bu kez set yoğunluğuna kısa bir mola verip spor sahasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Spor kombiniyle korta inip raketini eline alan Baysel, tenis antrenmanındaki hünerlerini ve pes etmeyen azmini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, bu kez setlerden değil spor sahasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.
TENİS ANTRENMANINDAN EĞLENCELİ ANLAR
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Baysel, tenis antrenmanından eğlenceli anları peş peşe yayınladı.
KORTTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Spor kombiniyle korta çıkan güzel oyuncu, raketini eline alarak tenis topuyla antrenman yaptı.
Teniste hünerlerini sergilemeye çalışan Baysel, zorlandığı anları da takipçilerinden saklamadı.
"E BU EN ZORUYMUŞ"
Antrenmandan bir karesini, "E bu en zoruymuş" notuyla paylaşan Baysel, istediği vuruşu yapamadığını düşündüğü bir anda verdiği üzgün ifadeyle hayranlarını güldürdü.
Oyuncunun doğal halleri kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.
PES ETMEDEN DEVAM ETTİ
Pes etmeyen Baysel, antrenmana devam ederken yaptığı bir başka paylaşımına ise "Olacak gibi" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun korttaki azmi ve eğlenceli halleri dikkat çekti.
BİR DE VOLEYBOL OYNADI
Baysel'in spor macerası tenisle de sınırlı kalmadı. Güzel oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmeniyle daha önce voleybol oynadığı anları da takipçileriyle paylaştı.
"BU EN İYİ OYNADIĞIM KISIM"
O anları esprili bir dille anlatan Baysel, "Geçenlerde şöyle bir şey yaşanmıştı. Hocam iyi voleybolcuymuş, beni çok zorladı. Bu en iyi oynadığım kısım" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETEN ANLAR
Hem tenis hem de voleybol performansıyla takipçilerinin karşısına çıkan Cemre Baysel, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyada yüzleri gülümsetti.