Spor kombiniyle kortta raket sallayan oyuncu, istediği vuruşu yapamadığı anlardaki üzgün ifadesini ʺE bu en zoruymuşʺ notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. "E BU EN ZORUYMUŞ" Antrenmandan bir karesini, "E bu en zoruymuş" notuyla paylaşan Baysel, istediği vuruşu yapamadığını düşündüğü bir anda verdiği üzgün ifadeyle hayranlarını güldürdü. Oyuncunun doğal halleri kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.

Pes etmeyerek antrenmana devam eden ve ʺOlacak gibiʺ diyen Baysel, spordaki azmiyle takdir topladı. PES ETMEDEN DEVAM ETTİ Pes etmeyen Baysel, antrenmana devam ederken yaptığı bir başka paylaşımına ise "Olacak gibi" notunu düştü. Ünlü oyuncunun korttaki azmi ve eğlenceli halleri dikkat çekti.

BİR DE VOLEYBOL OYNADI Baysel'in spor macerası tenisle de sınırlı kalmadı. Güzel oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmeniyle daha önce voleybol oynadığı anları da takipçileriyle paylaştı.