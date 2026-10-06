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Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"

Cemre Baysel, bu kez set yoğunluğuna kısa bir mola verip spor sahasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Spor kombiniyle korta inip raketini eline alan Baysel, tenis antrenmanındaki hünerlerini ve pes etmeyen azmini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, bu kez setlerden değil spor sahasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Cemre Baysel, sosyal medya hesabından tenis ve voleybol oynadığı eğlenceli anları peş peşe paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Cemre Baysel, sosyal medya hesabından tenis ve voleybol oynadığı eğlenceli anları peş peşe paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

TENİS ANTRENMANINDAN EĞLENCELİ ANLAR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Baysel, tenis antrenmanından eğlenceli anları peş peşe yayınladı.

Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"-3

KORTTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Spor kombiniyle korta çıkan güzel oyuncu, raketini eline alarak tenis topuyla antrenman yaptı.

Teniste hünerlerini sergilemeye çalışan Baysel, zorlandığı anları da takipçilerinden saklamadı.

Spor kombiniyle kortta raket sallayan oyuncu, istediği vuruşu yapamadığı anlardaki üzgün ifadesini ʺE bu en zoruymuşʺ notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.Spor kombiniyle kortta raket sallayan oyuncu, istediği vuruşu yapamadığı anlardaki üzgün ifadesini ʺE bu en zoruymuşʺ notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

"E BU EN ZORUYMUŞ"

Antrenmandan bir karesini, "E bu en zoruymuş" notuyla paylaşan Baysel, istediği vuruşu yapamadığını düşündüğü bir anda verdiği üzgün ifadeyle hayranlarını güldürdü.

Oyuncunun doğal halleri kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.

Pes etmeyerek antrenmana devam eden ve ʺOlacak gibiʺ diyen Baysel, spordaki azmiyle takdir topladı.Pes etmeyerek antrenmana devam eden ve ʺOlacak gibiʺ diyen Baysel, spordaki azmiyle takdir topladı.

PES ETMEDEN DEVAM ETTİ

Pes etmeyen Baysel, antrenmana devam ederken yaptığı bir başka paylaşımına ise "Olacak gibi" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun korttaki azmi ve eğlenceli halleri dikkat çekti.

Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"-6

BİR DE VOLEYBOL OYNADI

Baysel'in spor macerası tenisle de sınırlı kalmadı. Güzel oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmeniyle daha önce voleybol oynadığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Tenisin ardından rol aldığı dizinin yönetmeniyle voleybol oynadığı anları da esprili bir dille yayınlayan ünlü oyuncunun samimi halleri sosyal medyayı gülümsetti.Tenisin ardından rol aldığı dizinin yönetmeniyle voleybol oynadığı anları da esprili bir dille yayınlayan ünlü oyuncunun samimi halleri sosyal medyayı gülümsetti.

"BU EN İYİ OYNADIĞIM KISIM"

O anları esprili bir dille anlatan Baysel, "Geçenlerde şöyle bir şey yaşanmıştı. Hocam iyi voleybolcuymuş, beni çok zorladı. Bu en iyi oynadığım kısım" ifadelerini kullandı.

Raketi eline aldı ama istediği gibi olmadı! Cemre Baysel'in tenis krizindeki o hali tebessüm ettirdi: "E bu en zoruymuş"-8

TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETEN ANLAR

Hem tenis hem de voleybol performansıyla takipçilerinin karşısına çıkan Cemre Baysel, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyada yüzleri gülümsetti.

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