Usta oyuncu Aliye Uzunatağan’dan itiraf gibi açıklama: “Hayatımın en büyük aşkı Cüneyt Türel’di”

Uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde Macbeth, Zengin Mutfağı ve Cimri gibi usta işi oyunlarda sahne alan Aliye Uzunatağan, Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kara Melek dizisindeki "Saliha Sökmen" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

24 Aralık 1951 tarihinde Çanakkale'de doğmuş Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmendir.

Yakın dönemde Yüksek Sosyete ve fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Sönmez Arslan" rolüyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu, diziden ayrılış sürecini ise sitem dolu sözlerle özetledi. Yapım şirketiyle yaşadığı ekonomik anlaşmazlığı dile getiren Uzunatağan, "Dört sene zam istemedim, son sene istedim ve karakterimi öldürdüler" ifadelerini kullandı. 1962 yılında, henüz 11 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları'na çocuk oyuncu olarak girdi.

Magazin dünyasında konuşulan bir diğer konu ise merhum usta oyuncu Gülsen Tuncer'in son yolculuğunda gözlerin Aşk-ı Memnu ekibini aramasıydı. Bir tiyatro açılışında kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren Uzunatağan, şehir dışında olduğu için törene gidemediğini ifade etti. Cenazeye katılamamanın vefasızlık anlamı taşımadığını belirten usta sanatçı, "İnsanlar çalışıyor ya da tatilde olabilir" diyerek meslektaşlarını savundu. Kariyerini 2026 Üstün Akmen Yaşam Boyu Onur Ödülü ile taçlandıran ünlü oyuncu, bu açıklamaların ardından hayatının en büyük aşkını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Programda hayatının en büyük ve unutulmaz aşkının, 2012 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Cüneyt Türel olduğunu açıkladı.

HAYATININ EN BÜYÜK AŞKINI İLK KEZ AÇIKLADI

Katıldığı programda hayatının en büyük ve unutulmaz aşkını açıklayan Aliye Uzunatağan, bu ismin 2012 yılında aramızdan ayrılan usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Cüneyt Türel olduğunu söyledi. Bugüne kadar kamuoyundan saklı kalan bu büyük aşk hikayesine dair samimi itiraflarda bulundu.

Hayatı boyunca başkalarının baskısıyla 3 kez evlendiğini belirtmiştir.

"ASIL EVLİLİK OYDU"

Çevrenin ve toplumun baskısıyla hayatı boyunca 3 kez nikah masasına oturduğunu belirten Uzunatağan, Cüneyt Türel ile hiç evlenmediklerini ancak 10 yıl boyunca tutkulu bir aşk yaşadıklarını dile getirdi. Usta sanatçı, "Cüneyt ile resmi olarak evlenmedik ama 10 yıl boyunca çok büyük bir aşk yaşadık. Bence asıl evlilik oydu. Çok mutluyduk, benim için unutulmaz bir bağdı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Aliye Uzunatağan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Aynı mesleği paylaşmanın getirdiği entelektüel uyuma da dikkat çeken oyuncu, birlikte aynı sahnede yer alabilmek adına bazı tiyatro oyunlarının dramatürjisini dahi beraber üstlendiklerini aktardı.

HASTANE ODASINDAKİ SON VEDA

Uzunatağan, Cüneyt Türel'in kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği 1 Mayıs 2012 gününe dair kimsenin bilmediği duygu dolu bir anıyı da paylaştı. Hastane odasında yoğun bakımda uyutulan Türel'in yanına girdiğini söyleyen usta sanatçı, o son anları şu sözlerle aktardı: "Kulağına eğilip 'Sen benim canımdın, hep de öyle kalacaksın' diye fısıldadım. O an mucizevi bir şekilde gözlerini açıp bana baktı... Ardından tekrar derin bir uykuya daldı ve vedasını etti."