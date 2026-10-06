Ebru Şallı beslenme sırlarını açıkladı! Glütensiz özel ekmeklerini yurt dışından getirtiyor: "Günde 6 yumurta yiyorum"
Ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, formunu koruma sırlarını tek tek sıraladı. Güne limonlu su veya alıç sirkesiyle başladığını söyleyen Şallı, "Günde 6 yumurta yemeye devam ediyorum ama sadece beyazını" diyerek protein ağırlıklı beslenmesine dikkat çekti. Son dönemde baleye merak sardığını belirten ünlü isim, glüten hassasiyeti yüzünden buzluğunda sakladığı yurt dışı ekmeklerinden günde 3 litre su tüketimine kadar tüm disiplinli rutinini paylaştı.
Ebru Şallı, önceki gün Şafak Sezer'in "Karanlıkta Kumpas" adlı tiyatro oyununu izlemek için Mecidiyeköy'deydi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, beslenme düzeninden son dönemde merak sardığı baleye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"GÜNDE 6 YUMURTA YEMEYE DEVAM EDİYORUM"
Fit görüntüsüyle yıllardır dikkat çeken Şallı, günlük beslenme rutinine ilişkin dikkat çeken bir detay paylaştı.
"Günde 6 yumurta yemeye devam ediyorum. Sadece beyazı ama" diyen Şallı, protein ağırlıklı beslenmeye önem verdiğini söyledi.
BALEYE MERAK SALDI
49 yaşındaki Ebru Şallı, ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünden ödün vermiyor.
Son dönemde baleye de merak sardığını belirten ünlü isim, formunu disiplinli yaşam tarzına borçlu olduğunu dile getirdi.
GÜNE LİMONLU SUYLA BAŞLIYOR
Ebru Şallı'nın beslenme rutini; ölçülü porsiyonlar, sık ve az öğün tüketimi, glütensiz tercihler ve protein ağırlıklı gıdalardan oluşuyor.
Güne genellikle limonlu suyla başlayan Şallı, zaman zaman alıç sirkesi, tarçın ve zencefil gibi malzemelerle hazırladığı karışımları da tercih ediyor.
AZ VE SIK BESLENİYOR
Gün içerisinde aç kalmak yerine az ve sık beslenmeyi tercih eden Şallı, öğünlerini güne yaymaya özen gösteriyor.
Ölçülü beslenmeyi benimseyen ünlü isim, katı yasaklardan ziyade porsiyon kontrolüne dikkat ediyor.
YURT DIŞINDAN ÖZEL EKMEKLER
Glüten hassasiyeti yaşadığını da daha önce açıklayan Şallı, özellikle ekmek ve unlu mamuller konusunda seçici davranıyor.
Pide ve ekmeği sevdiğini belirten ünlü isim, yurt dışı seyahatlerinden özel ekmekler getirerek buzlukta sakladığını da söylemişti.
BOL SU VE YEŞİL ÇAY TÜKETİYOR
Şallı'nın günlük rutininde su tüketimi de önemli bir yer tutuyor.
Yaklaşık 3 litre su içen Şallı, bunun yanında 2-3 fincan yeşil çay tüketiyor. Gazlı, alkollü ve enerji içeceklerinden ise uzak duruyor.
PROTEİN KAYNAKLARINA BÜYÜK ÖNEM
Beslenmesinde balık, yeşil mercimek ve nohut gibi protein kaynaklarına yer veren Şallı; sebze, meyve, ceviz, badem ve keten tohumu gibi besinleri de rutininden eksik etmiyor.
DİSİPLİNLİ BESLENME DÜZENİ
Kızartma, cips, aşırı tuz ve yoğun soslardan kaçınan Ebru Şallı, fast-food tarzı yiyecekleri ise oldukça seyrek tüketiyor.
Yıllardır spor ve sağlıklı yaşamla özdeşleşen Ebru Şallı, disiplinli beslenme düzeni ve aktif yaşam tarzıyla formunu korumaya devam ediyor.