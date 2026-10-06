GÜNE LİMONLU SUYLA BAŞLIYOR Ebru Şallı'nın beslenme rutini; ölçülü porsiyonlar, sık ve az öğün tüketimi, glütensiz tercihler ve protein ağırlıklı gıdalardan oluşuyor. Güne genellikle limonlu suyla başlayan Şallı, zaman zaman alıç sirkesi, tarçın ve zencefil gibi malzemelerle hazırladığı karışımları da tercih ediyor.

Son dönemde baleye de merak sardığını dile getiren 49 yaşındaki ünlü isim, günde yaklaşık 3 litre su ve 2-3 fincan yeşil çay içtiğini aktardı. AZ VE SIK BESLENİYOR Gün içerisinde aç kalmak yerine az ve sık beslenmeyi tercih eden Şallı, öğünlerini güne yaymaya özen gösteriyor. Ölçülü beslenmeyi benimseyen ünlü isim, katı yasaklardan ziyade porsiyon kontrolüne dikkat ediyor.

YURT DIŞINDAN ÖZEL EKMEKLER Glüten hassasiyeti yaşadığını da daha önce açıklayan Şallı, özellikle ekmek ve unlu mamuller konusunda seçici davranıyor. Pide ve ekmeği sevdiğini belirten ünlü isim, yurt dışı seyahatlerinden özel ekmekler getirerek buzlukta sakladığını da söylemişti.

BOL SU VE YEŞİL ÇAY TÜKETİYOR Şallı'nın günlük rutininde su tüketimi de önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 3 litre su içen Şallı, bunun yanında 2-3 fincan yeşil çay tüketiyor. Gazlı, alkollü ve enerji içeceklerinden ise uzak duruyor.