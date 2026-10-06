Rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimine takıldı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen şarkıcının ehliyetsiz araç kullandığı da belirlendi.



23 bin 437 lira idari para cezası kesilen ve kullandığı araç trafikten men edilen ünlü şarkıcı hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.

BLOK3 lakaplı Hakan Aydın (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



Sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?



Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir.



Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır. Sanatçıne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Haber: Elyesa Karatepe TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN SONRAKİ HABER Nejat İşler konser çıkışı yine ayakta duramadı Dilek Demir Takvim.com.tr Magazin Günün Manşetleri Tüm Manşetler