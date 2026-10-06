Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman ve Yeter gibi hem televizyonda hem de dijital platformlarda ses getiren projelerde rol alan Pelin Karahan, kariyerinin en büyük dönüm noktasını Kavak Yelleri dizisindeki unutulmaz performansıyla yaşamıştı.

Pelin Karahan, kariyeri boyunca hem televizyonda hem de dijital platformlarda yer almıştır.

SPOR SALONUNDA BAŞLAYAN EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Pelin Karahan ve Bedri Güntay, gittikleri spor salonundaki voleybol maçında tanışmış; Güntay'ın ünlü oyuncunun sakatlanmaması için hediye ettiği dizlik ilişkilerinin ilk adımı olmuştu.

Fotoğraf: Pelin Karahan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

İlk buluşmalarında Güntay'ın iddialı bir şekilde "Biz seninle evleneceğiz ve çocuklarımız olacak" demesinin ardından çift, adeta yıldırım aşkıyla 24 Haziran 2014 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş ve aynı yılın aralık ayında ilk oğulları Ali Demir'i kucaklarına almıştı.

12 YILLIK EVLİLİĞE NAZAR DEĞDİ

Ancak magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin 12 yıllık evliliğine nazar değdi. Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 28 Nisan 2026 tarihinde karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. Boşanmanın ardından dost kaldıklarını belirten ikili, çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

2026 yılındaki boşanmasının ardından Pelin Karahan, hayatında kimsenin olmadığını belirtmiş ve kendini dinlemek üzere Venedik seyahatine çıkmıştır.

"SENİNLE BİRLİKTE YENİDEN DOĞDUM"

42 yaşına giren Pelin Karahan için annesi Nural Koçyiğit'ten duygu dolu bir mesaj geldi.

Nural Koçyiğit'in paylaşımı.

Kızının çocukluk ve şimdiki hallerini sosyal medya hesabından yan yana yayınlayan Koçyiğit, paylaşımına "Bugün benim hayatımın en güzel dönüm noktalarından birinin doğum günü… Pelin'im… Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum. Bana anneliği, tarifsiz bir sevgiyi, gururu, endişeyi, sabrı ve hayatımın en güzel "iyi ki"lerini yaşattın. Senin hayatıma kattıklarını birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Ne yazsam eksik, ne söylesem az… Sadece şunu biliyorum: İyi ki seni doğurmuşum. İyi ki benim kızımsın. İyi ki hayatımda, iyi ki kalbimdesin. Doğum günün kutlu olsun benim güzel kızım. Seni kelimelerin yetemeyeceği kadar çok seviyorum." notunu düşerek takipçilerini duygulandırdı.

Pelin Karahan’ın annesi Nural Koçyiğit, kızının 42. yaş gününü kutladı.

YILLAR ÖNCEKİ HALİ İLGİ ODAĞI OLDU

Nural Koçyiğit'in duygu yüklü paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim alırken, fotoğraftaki minik Pelin Karahan takipçilerin ilgi odağı oldu.

Fotoğrafı gören takipçiler Pelin Karahan’ın yüz hatlarının hiç değişmediğini belirterek ʺHiç değişmemişʺ yorumlarında bulunmuştur.

Güzel oyuncu da annesinin bu anlamlı jestine kayıtsız kalmayarak paylaşıma "Canım annem" yanıtını verip kırmızı kalp emojileri ekledi. Karahan'ın yıllar önceki halini gören hayranları, çocukluk fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.