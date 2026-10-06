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Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt

Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı hem özel hayatı hem de hakkında çıkarılan gayrimenkul iddialarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuktan kazandığı birikimle en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Aktaş, annesine ev aldığını müjdeledi. Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan "Londra'dan ev aldı" haberlerini esprili bir dille yalanladı.

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Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bir Instagram sayfasına verdiği röportajda hem özel hayatına hem de son dönemde hakkında çıkan iddialara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuktan elde ettiği birikimle annesine ev aldığını açıklayarak büyük mutluluk yaşadığını söyledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuktan elde ettiği birikimle annesine ev aldığını açıklayarak büyük mutluluk yaşadığını söyledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HAYALİ İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Londra'daki dil eğitiminden aşk hayatına kadar birçok konuda konuşan güzel oyuncu, annesi için gerçekleştirdiği hayalini de ilk kez anlattı.

Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt-3

"ANNEME EV ALDIM"

Kariyerinden elde ettiği kazançla annesine ev aldığını açıklayan Aktaş, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım."

Bir süredir basında yer alan ʺLondra'dan ev aldıʺ iddialarını esprili bir dille yalanlayan Aktaş, haberi görünce manifest yaptığını ifade etti.Bir süredir basında yer alan ʺLondra'dan ev aldıʺ iddialarını esprili bir dille yalanlayan Aktaş, haberi görünce manifest yaptığını ifade etti.

LONDRA'DAN EV ALDIĞI İDDİALARINA YANIT

Bir süredir hakkında çıkan "Londra'dan ev aldı" iddialarına da açıklık getiren Aktaş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam. Haberi görünce çok sevindim, 'Allah'ım bu bir manifest olabilir' dedim" sözleriyle iddiaları esprili bir dille yalanladı.

İngiltere'deki dil eğitimini tamamladığını ve derdini anlatacak kadar İngilizce öğrendiğini söyleyen ünlü isim, hayatında bir yaz aşkı olmadığını da vurguladı.İngiltere'deki dil eğitimini tamamladığını ve derdini anlatacak kadar İngilizce öğrendiğini söyleyen ünlü isim, hayatında bir yaz aşkı olmadığını da vurguladı.

LONDRA'DA DİL EĞİTİMİ ALDI

Bir süre Londra'da dil eğitimi alan Nilsu Berfin Aktaş, İngilizcesini geliştirdiğini belirterek şehirde geçirdiği günlerden de söz etti.

"Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" diyen oyuncu, ardından "Ama benim derdim yok" sözleriyle gülümsetti.

Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt-6

AŞK HAYATI SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında esprili tavrını sürdüren Aktaş, aşk hayatına ilişkin detay vermekten kaçındı. Yaz aylarının vazgeçilmezleri sorulduğunda ise "yaz aşkı" konusunda net konuşarak hayatında böyle bir durum olmadığını söyledi.

Bronzlaşmak yerine beyaz tenli kalmayı tercih ettiğini belirten oyuncu, samimi ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.Bronzlaşmak yerine beyaz tenli kalmayı tercih ettiğini belirten oyuncu, samimi ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

MENAJERİNİN DİKKAT ÇEKEN İSTEĞİ

Aktaş, bronzlaşma konusunda da diğerlerinden farklı düşündüğünü anlattı. Beyaz tenli kalmayı tercih ettiğini söyleyen oyuncu, menajerinin ise kendisini tamamen bronz görmek istediğini dile getirdi.

Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt-8

"KİLO ALMAK DİYEBİLİRİM"

"Vazgeçilmezim" diyebileceği çok fazla şey olmadığını ifade eden Aktaş, bir süre düşündükten sonra "Kilo almak diyebilirim" yanıtını verdi.

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