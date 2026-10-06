Nilsu Berfin Aktaş yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi! Londra'dan ev aldığı söylentilerine manifestli yanıt
Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı hem özel hayatı hem de hakkında çıkarılan gayrimenkul iddialarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuktan kazandığı birikimle en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Aktaş, annesine ev aldığını müjdeledi. Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan "Londra'dan ev aldı" haberlerini esprili bir dille yalanladı.
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bir Instagram sayfasına verdiği röportajda hem özel hayatına hem de son dönemde hakkında çıkan iddialara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
HAYALİ İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Londra'daki dil eğitiminden aşk hayatına kadar birçok konuda konuşan güzel oyuncu, annesi için gerçekleştirdiği hayalini de ilk kez anlattı.
"ANNEME EV ALDIM"
Kariyerinden elde ettiği kazançla annesine ev aldığını açıklayan Aktaş, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım."
LONDRA'DAN EV ALDIĞI İDDİALARINA YANIT
Bir süredir hakkında çıkan "Londra'dan ev aldı" iddialarına da açıklık getiren Aktaş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ünlü oyuncu, "Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam. Haberi görünce çok sevindim, 'Allah'ım bu bir manifest olabilir' dedim" sözleriyle iddiaları esprili bir dille yalanladı.
LONDRA'DA DİL EĞİTİMİ ALDI
Bir süre Londra'da dil eğitimi alan Nilsu Berfin Aktaş, İngilizcesini geliştirdiğini belirterek şehirde geçirdiği günlerden de söz etti.
"Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" diyen oyuncu, ardından "Ama benim derdim yok" sözleriyle gülümsetti.
AŞK HAYATI SORUSUNA ESPRİLİ YANIT
Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında esprili tavrını sürdüren Aktaş, aşk hayatına ilişkin detay vermekten kaçındı. Yaz aylarının vazgeçilmezleri sorulduğunda ise "yaz aşkı" konusunda net konuşarak hayatında böyle bir durum olmadığını söyledi.
MENAJERİNİN DİKKAT ÇEKEN İSTEĞİ
Aktaş, bronzlaşma konusunda da diğerlerinden farklı düşündüğünü anlattı. Beyaz tenli kalmayı tercih ettiğini söyleyen oyuncu, menajerinin ise kendisini tamamen bronz görmek istediğini dile getirdi.
"KİLO ALMAK DİYEBİLİRİM"
"Vazgeçilmezim" diyebileceği çok fazla şey olmadığını ifade eden Aktaş, bir süre düşündükten sonra "Kilo almak diyebilirim" yanıtını verdi.
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