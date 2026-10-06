Bir süredir basında yer alan ʺLondra'dan ev aldıʺ iddialarını esprili bir dille yalanlayan Aktaş, haberi görünce manifest yaptığını ifade etti. LONDRA'DAN EV ALDIĞI İDDİALARINA YANIT Bir süredir hakkında çıkan "Londra'dan ev aldı" iddialarına da açıklık getiren Aktaş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam. Haberi görünce çok sevindim, 'Allah'ım bu bir manifest olabilir' dedim" sözleriyle iddiaları esprili bir dille yalanladı.

İngiltere'deki dil eğitimini tamamladığını ve derdini anlatacak kadar İngilizce öğrendiğini söyleyen ünlü isim, hayatında bir yaz aşkı olmadığını da vurguladı. LONDRA'DA DİL EĞİTİMİ ALDI Bir süre Londra'da dil eğitimi alan Nilsu Berfin Aktaş, İngilizcesini geliştirdiğini belirterek şehirde geçirdiği günlerden de söz etti. "Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" diyen oyuncu, ardından "Ama benim derdim yok" sözleriyle gülümsetti.

AŞK HAYATI SORUSUNA ESPRİLİ YANIT Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında esprili tavrını sürdüren Aktaş, aşk hayatına ilişkin detay vermekten kaçındı. Yaz aylarının vazgeçilmezleri sorulduğunda ise "yaz aşkı" konusunda net konuşarak hayatında böyle bir durum olmadığını söyledi.