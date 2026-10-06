Asi, Suskunlar ve Ramo gibi unutulmaz yapımların başarılı aktörü Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve model Iman Elbani'nin yolları, ortak arkadaşları vasıtasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir kafede kesişti. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, 25 Aralık 2016 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Çiftin yolları İngiltere'nin başkenti Londra'da kesişti.

Evliliklerinin ilk dönemlerinde zorlu sağlık mücadelelerinden geçen ünlü çift, 6 yıllık çocuk özleminin ardından 8 Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı.

6 yıllık çocuk özleminin ardından, 8 Ekim 2022 tarihinde ilk çocukları olan kızları Miray dünyaya gözlerini açtı.

İKİNCİ BEBEK SÜRPRİZİ MAGAZİN KULİSLERİNİ SALLADI

İkinci bebek heyecanını magazin basınından ve sosyal medyadan son ana kadar büyük bir gizlilikle yürüten ünlü çift, 25 Ağustos 2026 tarihinde oğulları Kerem'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu tattı.

ikinci bebek heyecanını magazin basınından ve sosyal medyadan neredeyse son ana kadar tamamen gizli tuttu.

Iman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, haberin ardından paylaştıkları karnı burnunda kareler kısa sürede rekor beğeniye ulaştı.

Fotoğraf: Murat Yıldırım'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Minik Kerem ile verdikleri ilk aile pozunu peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan mutlu çift, paylaşımın altına "Hoş geldin oğlumuz… Kerem" notunu ekledi.

PRENSES KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

2016 yılında hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 2022 yılında kucaklarına aldıkları kızları Miray ile ilk kez anne-baba olmanın gururunu yaşamıştı.

Çift, aile arasında düzenlenen prenses temalı masalsı bir partiyle 4. yaş gününü kutlamıştır.

Yıldırım ailesi, ilk göz bebekleri olan kızlarının yeni yaşını organize ettikleri prenses temalı büyüleyici bir partiyle kutladı.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinin kızları 4 yaşına bastı.

Sosyal medyada ortak bir gönderi paylaşan mutlu çift, parti karelerinin altına "Canım kızım doğum günün kutlu olsun, nefesim..." notunu düştü. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sevenleri ve takipçileri kayıtsız kalmadı; fotoğraflar "İyi ki doğmuş Miray", "Her şey dilediği gibi olsun" şeklinde binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağmuruna tutuldu.