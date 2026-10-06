Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları Miray’ın yeni yaşını kutladı: Prenses konseptli partiden kareler!
Magazin dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan Murat Yıldırım ve Iman Elbani’den tebessüm ettiren yeni bir paylaşım geldi. Ailenin ilk göz bebeği olan kızları Miray için prenses temalı özel bir doğum günü partisi organize eden ünlü çift, kutlamanın en renkli ve eğlenceli karelerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Asi, Suskunlar ve Ramo gibi unutulmaz yapımların başarılı aktörü Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve model Iman Elbani'nin yolları, ortak arkadaşları vasıtasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir kafede kesişti. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, 25 Aralık 2016 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Evliliklerinin ilk dönemlerinde zorlu sağlık mücadelelerinden geçen ünlü çift, 6 yıllık çocuk özleminin ardından 8 Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı.
İKİNCİ BEBEK SÜRPRİZİ MAGAZİN KULİSLERİNİ SALLADI
İkinci bebek heyecanını magazin basınından ve sosyal medyadan son ana kadar büyük bir gizlilikle yürüten ünlü çift, 25 Ağustos 2026 tarihinde oğulları Kerem'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu tattı.
Iman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, haberin ardından paylaştıkları karnı burnunda kareler kısa sürede rekor beğeniye ulaştı.
Minik Kerem ile verdikleri ilk aile pozunu peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan mutlu çift, paylaşımın altına "Hoş geldin oğlumuz… Kerem" notunu ekledi.
PRENSES KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
2016 yılında hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 2022 yılında kucaklarına aldıkları kızları Miray ile ilk kez anne-baba olmanın gururunu yaşamıştı.
Yıldırım ailesi, ilk göz bebekleri olan kızlarının yeni yaşını organize ettikleri prenses temalı büyüleyici bir partiyle kutladı.
Sosyal medyada ortak bir gönderi paylaşan mutlu çift, parti karelerinin altına "Canım kızım doğum günün kutlu olsun, nefesim..." notunu düştü. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sevenleri ve takipçileri kayıtsız kalmadı; fotoğraflar "İyi ki doğmuş Miray", "Her şey dilediği gibi olsun" şeklinde binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağmuruna tutuldu.