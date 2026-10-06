Oyunculuk kariyerine Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldığı sırada Deniz Yıldızı dizisindeki 'Hande' karakteriyle adım atan Nilperi Şahinkaya, mezuniyetinin ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı 'Mesude' rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Şahinkaya, oyunculuk dünyasına üniversite yıllarında Deniz Yıldızı dizisiyle adım attı.

Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da boy gösteren oyuncu, Yeni Hayat ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda yer aldı.

Televizyonda asıl çıkışlarını Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kiraz Mevsimi projeleriyle yakalamıştır.

Özel hayatında uzun soluklu ilişkileriyle bilinen Şahinkaya, heykeltıraş Emre Yusufi ile 5 yıl süren birlikteliğini 2024 yılının sonlarında noktalamıştı. Ardından yönetmen Baturalp Bekar ile ilişki yaşayan ve adı evlilik iddialarıyla anılan oyuncu, bu birlikteliğini de 2026 yılının başlarında sonlandırdı.

Fotoğraf: Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Geçtiğimiz yıl annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybeden Nilperi Şahinkaya, yaşadığı derin acıyı ve vefatın birinci yıl dönümündeki duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor, hâlâ hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim."

ESKİ İMAJINA GERİ DÖNDÜ

Kariyeri boyunca imajında yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, özellikle saç rengi ve modelinde sık sık değişikliğe gidiyor.

Nilperi Şahinkaya'nın yeni imajı.

Dönem dönem sarı ve koyu tonları tercih eden ünlü oyuncunun kendisiyle en çok özdeşleşen rengi ise turuncu oldu.

Eski imajına geri döndü.

Geçmişte uzun süre kullandığı turuncu tonlarına geri dönen Şahinkaya, yeni imajını sosyal medya hesabından "Yeni gelmedi, geri geldi " notuyla paylaştı. Oyuncunun canlı turuncu saçlarıyla verdiği pozu kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçileri fotoğrafa "Bir saç rengi bir insana ancak bu kadar yakışabilir" yorumlarında bulundu.