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Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, konuk olduğu YouTube programında hem özel hayatına hem de müzik dünyasındaki değişime dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Müzisyen eşi Febyo Taşel ile 1998 yılına dayanan tanışma ve yakınlaşma hikayelerini anlatan Arar, yılbaşı gecesi başlayan aşktaki esprili itiraflarıyla izleyenleri güldürdü.

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Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, konuk olduğu bir YouTube programında hem özel hayatına hem de müzik sektörüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Funda Arar, katıldığı YouTube programında eşi Febyo Taşel ile 1998 yılbaşı gecesinde başlayan 26 yıllık aşk hikayesini ilk kez detaylarıyla anlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Funda Arar, katıldığı YouTube programında eşi Febyo Taşel ile 1998 yılbaşı gecesinde başlayan 26 yıllık aşk hikayesini ilk kez detaylarıyla anlattı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AŞKLARININ PERDE ARKASI

Eşi Febyo Taşel ile tanışma hikayesini anlatan Arar, yıllar önce başlayan aşklarının perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı-3

26 YILLIK AŞKIN HİKAYESİ

Eşiyle 1998 yılında tanıştıklarını belirten Funda Arar, o dönem kendisinin solist, Taşel'in ise orkestrada görevli olduğunu söyledi.

Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı-4

YILBAŞI GECESİ YAKINLAŞMA

İkilinin bir yılbaşı gecesi yakınlaştığını anlatan ünlü şarkıcı, o dönemde eşinin kendisine aşık olduğunu ancak kendisinin başlangıçta yalnızca ilgi duyduğunu itiraf etti.

Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı-5

"FEBYO DA KIVRANIP DURUYORDU"

Arar, o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Birlikte sahne almıştık o yılbaşı. Biz ön grup olarak çıkıyorduk, doğal olarak işimiz daha erken bitiyordu. Sonra arkadaşlarımız 'Hadi, yılbaşı gecesi hep birlikte toplanacağız' dedi. Febyo da zaten kıvranıp duruyordu, 'Ne yapacağım, ne edeceğim?' diye. Fırsat bu fırsat tabii."

Taşel'in kendisiyle yakınlaşabilmek için 1 ay boyunca peşinden koştuğunu belirten Arar, ʺHâlâ onu süründürüyorum, hoşuma gidiyorʺ diyerek izleyenleri güldürdü.Taşel'in kendisiyle yakınlaşabilmek için 1 ay boyunca peşinden koştuğunu belirten Arar, ʺHâlâ onu süründürüyorum, hoşuma gidiyorʺ diyerek izleyenleri güldürdü.

"HALA SÜRÜNDÜRÜYORUM HOŞUMA GİDİYOR"

Funda Arar, eşinin kendisine yaklaşmak için uzun süre uğraştığını da esprili bir dille anlattı.

Yılbaşı öncesinde Febyo Taşel'in sürekli kendisine planını sorduğunu söyleyen Arar, "Bir ay boyunca 'Geleceksin değil mi, gelecek misin?' diye soruyordu. Ben de 'Dur bakalım, başka program falan var' diyordum. Hâlâ süründürüyorum onu, hoşuma gidiyor" sözleriyle güldürdü.

Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı-7

ERTESİ GÜN BAŞ BAŞA YEMEK

İkilinin ilişkisinin o yılbaşı gecesi başladığını belirten Arar, "O gün başladı işte. Danslar, bir şeyler... Ertesi gün bana 'Yılın ilk günü beraber yemeğe çıkabilir miyiz?' dedi. Ben de 'Tamam artık, çıkalım haydi' dedim" ifadelerini kullandı.

Programda müzik sektöründeki değişime de değinen güzel sanatçı, şarkı sürelerinin giderek kısalmasına ve doğrudan nakaratla başlamasına dikkat çekti.Programda müzik sektöründeki değişime de değinen güzel sanatçı, şarkı sürelerinin giderek kısalmasına ve doğrudan nakaratla başlamasına dikkat çekti.

MÜZİK SEKTÖRÜNE DEĞİNDİ

Funda Arar programda yalnızca özel hayatından değil, müzik sektöründeki değişimlerden de söz etti.

Son yıllarda şarkıların giderek kısaldığına dikkat çeken Arar, "Şarkı süreleri kısaldı. Her şey kısaldı. Nedense dizi süreleri uzuyor ama onlar bir türlü kısalmıyor. Şarkılar da artık nakaratla başlar oldu. Önce nakarat söyleniyor" diyerek sektördeki yeni alışkanlıklara dikkat çekti.

Hem samimi aşk itirafları hem de dizi sürelerinin uzunluğuna kıyasla şarkıların kısalmasına getirdiği eleştiri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.Hem samimi aşk itirafları hem de dizi sürelerinin uzunluğuna kıyasla şarkıların kısalmasına getirdiği eleştiri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Hem aşk hayatına ilişkin samimi itirafları hem de müzik dünyasına dair değerlendirmeleriyle dikkat çeken Funda Arar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

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