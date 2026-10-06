YILBAŞI GECESİ YAKINLAŞMA İkilinin bir yılbaşı gecesi yakınlaştığını anlatan ünlü şarkıcı, o dönemde eşinin kendisine aşık olduğunu ancak kendisinin başlangıçta yalnızca ilgi duyduğunu itiraf etti.

"FEBYO DA KIVRANIP DURUYORDU" Arar, o gece yaşananları şu sözlerle anlattı: "Birlikte sahne almıştık o yılbaşı. Biz ön grup olarak çıkıyorduk, doğal olarak işimiz daha erken bitiyordu. Sonra arkadaşlarımız 'Hadi, yılbaşı gecesi hep birlikte toplanacağız' dedi. Febyo da zaten kıvranıp duruyordu, 'Ne yapacağım, ne edeceğim?' diye. Fırsat bu fırsat tabii."

Taşel'in kendisiyle yakınlaşabilmek için 1 ay boyunca peşinden koştuğunu belirten Arar, ʺHâlâ onu süründürüyorum, hoşuma gidiyorʺ diyerek izleyenleri güldürdü. "HALA SÜRÜNDÜRÜYORUM HOŞUMA GİDİYOR" Funda Arar, eşinin kendisine yaklaşmak için uzun süre uğraştığını da esprili bir dille anlattı. Yılbaşı öncesinde Febyo Taşel'in sürekli kendisine planını sorduğunu söyleyen Arar, "Bir ay boyunca 'Geleceksin değil mi, gelecek misin?' diye soruyordu. Ben de 'Dur bakalım, başka program falan var' diyordum. Hâlâ süründürüyorum onu, hoşuma gidiyor" sözleriyle güldürdü.

ERTESİ GÜN BAŞ BAŞA YEMEK İkilinin ilişkisinin o yılbaşı gecesi başladığını belirten Arar, "O gün başladı işte. Danslar, bir şeyler... Ertesi gün bana 'Yılın ilk günü beraber yemeğe çıkabilir miyiz?' dedi. Ben de 'Tamam artık, çıkalım haydi' dedim" ifadelerini kullandı.