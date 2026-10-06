Funda Arar 26 yıllık aşkı anlattı: Eşi bir ay boyunca peşinde kıvrandı
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, konuk olduğu YouTube programında hem özel hayatına hem de müzik dünyasındaki değişime dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Müzisyen eşi Febyo Taşel ile 1998 yılına dayanan tanışma ve yakınlaşma hikayelerini anlatan Arar, yılbaşı gecesi başlayan aşktaki esprili itiraflarıyla izleyenleri güldürdü.
Ünlü şarkıcı Funda Arar, konuk olduğu bir YouTube programında hem özel hayatına hem de müzik sektörüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
AŞKLARININ PERDE ARKASI
Eşi Febyo Taşel ile tanışma hikayesini anlatan Arar, yıllar önce başlayan aşklarının perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.
26 YILLIK AŞKIN HİKAYESİ
Eşiyle 1998 yılında tanıştıklarını belirten Funda Arar, o dönem kendisinin solist, Taşel'in ise orkestrada görevli olduğunu söyledi.
YILBAŞI GECESİ YAKINLAŞMA
İkilinin bir yılbaşı gecesi yakınlaştığını anlatan ünlü şarkıcı, o dönemde eşinin kendisine aşık olduğunu ancak kendisinin başlangıçta yalnızca ilgi duyduğunu itiraf etti.
"FEBYO DA KIVRANIP DURUYORDU"
Arar, o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Birlikte sahne almıştık o yılbaşı. Biz ön grup olarak çıkıyorduk, doğal olarak işimiz daha erken bitiyordu. Sonra arkadaşlarımız 'Hadi, yılbaşı gecesi hep birlikte toplanacağız' dedi. Febyo da zaten kıvranıp duruyordu, 'Ne yapacağım, ne edeceğim?' diye. Fırsat bu fırsat tabii."
"HALA SÜRÜNDÜRÜYORUM HOŞUMA GİDİYOR"
Funda Arar, eşinin kendisine yaklaşmak için uzun süre uğraştığını da esprili bir dille anlattı.
Yılbaşı öncesinde Febyo Taşel'in sürekli kendisine planını sorduğunu söyleyen Arar, "Bir ay boyunca 'Geleceksin değil mi, gelecek misin?' diye soruyordu. Ben de 'Dur bakalım, başka program falan var' diyordum. Hâlâ süründürüyorum onu, hoşuma gidiyor" sözleriyle güldürdü.
ERTESİ GÜN BAŞ BAŞA YEMEK
İkilinin ilişkisinin o yılbaşı gecesi başladığını belirten Arar, "O gün başladı işte. Danslar, bir şeyler... Ertesi gün bana 'Yılın ilk günü beraber yemeğe çıkabilir miyiz?' dedi. Ben de 'Tamam artık, çıkalım haydi' dedim" ifadelerini kullandı.
MÜZİK SEKTÖRÜNE DEĞİNDİ
Funda Arar programda yalnızca özel hayatından değil, müzik sektöründeki değişimlerden de söz etti.
Son yıllarda şarkıların giderek kısaldığına dikkat çeken Arar, "Şarkı süreleri kısaldı. Her şey kısaldı. Nedense dizi süreleri uzuyor ama onlar bir türlü kısalmıyor. Şarkılar da artık nakaratla başlar oldu. Önce nakarat söyleniyor" diyerek sektördeki yeni alışkanlıklara dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Hem aşk hayatına ilişkin samimi itirafları hem de müzik dünyasına dair değerlendirmeleriyle dikkat çeken Funda Arar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.