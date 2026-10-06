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"Büyük aşkım" diyerek videoya aldı! Banu Alkan Hollanda yollarında fena aşka geldi

Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı romantik Hollanda tatilinde aşka geldi. Seyir halindeki sevgilisini kayda alarak ilan-ı aşk eden Alan'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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"Büyük aşkım" diyerek videoya aldı! Banu Alkan Hollanda yollarında fena aşka geldi

Yeşilçam'ın en popüler ve en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Banu Alkan, sinema kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasındaki yerini koruyor.

Banu Alkan: Yeşilçam'ın Afrodit'i! - 1

Kendine has tavırları ve iddialı açıklamalarıyla bilinen ünlü sanatçı, bu kez sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı romantik Hollanda yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekti.

Banu Alkan ve Kemal Yıldız'ın Hollanda Kaçamağı - 2

HOLLANDA YOLLARINDA ROMANTİK ANLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin Hollanda'daki araba yolculuğu gündem oldu. Ünlü çiftten Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız'ın direksiyon başındayken çekilen romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Afrodit'ten Romantik Hollanda Paylaşımı - 3

Seyir halinde araç süren sevgilisini saniye saniye kayda alan Afrodit, paylaşımına düştüğü notla da aşka geldi.

Afrodit'in Aşk Dolu Notları - 4
Video Oynatma İkonu Banu Alkan Hollanda'da aşka geldi!

"BÜYÜK AŞKIM KEMAL YILDIZ'LA HOLLANDA'YI GEZİYORUZ"

Gönderisine, "Büyük aşkım Kemal Yıldız'la Hollanda'yı geziyoruz" notunu ekleyen ünlü sanatçı, sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etti.

Banu Alkan Aşkını İlan Etti: "Büyük Aşkım Kemal" - 5

Banu Alkan'ın, söz konusu videoda direksiyon başındaki Yıldız'a "Benim canım aşkım, yakışıklı sevgilim" şeklinde seslendiği duyuldu.

Banu Alkan'dan Sevgilisine Övgüler - 6

Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya, hayranlarından ve sevenlerinden adeta beğeni ve yorum yağdı.

Banu Alkan'ın Videosu Sosyal Medyayı Salladı - 7

EVLENİYORLAR MI?

Banu Alkan, Nisan 2026'da yaptığı bir açıklamada evlilik müjdesi vermişti. Bir magazin programının canlı yayınına bağlanan Alkan, düğün hazırlıklarının tam gaz sürdüğünü belirterek "Yakında düğün var, çok yakın bebeğim!" demişti.

Banu Alkan'dan Evlilik Müjdesi - 8

Sevgilisi Kemal Yıldız yurt dışına gittiğinde özlemine dayanamadığını belirten oyuncu, "Sevgilim Kemal'i çok özlüyorum. Yurt dışına gittiğinde hemen paylaşım yapıyorum, hasret kalıyorum. Ona her kelimeyi söylüyorum, çok tatlı!" diyerek aşkını haykırmıştı.

Banu Alkan'dan Sevgiliye Hasret Dolu Sözler - 9

HOLLANDA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

Evlilik teklifini Hollanda'da alan Alkan, pırlanta yüzüğünün ise Belçika'dan özel olarak geldiğini belirtmişti. Alkan, "Muhteşem bir delikanlı... 'Al bu yüzüğü tak' dediler ama fiyatları duyunca kıyamadım." İfadelerini kullanmıştı.

Hollanda'da Evlilik Teklifi: Banu Alkan'ın Yüzüğü Belçika'dan - 10

KIZ EVİ NAZ EVİ!

Banu Alkan, "Yüzüğüm geldi ama ben biraz nazlanıyorum." sözleriyle ise dikkat çekmişti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Banu Alkan'dan Nazlı Yüzük Mesajı - 11
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