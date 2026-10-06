"Büyük aşkım" diyerek videoya aldı! Banu Alkan Hollanda yollarında fena aşka geldi
Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı romantik Hollanda tatilinde aşka geldi. Seyir halindeki sevgilisini kayda alarak ilan-ı aşk eden Alan'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Yeşilçam'ın en popüler ve en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Banu Alkan, sinema kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasındaki yerini koruyor.
Kendine has tavırları ve iddialı açıklamalarıyla bilinen ünlü sanatçı, bu kez sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı romantik Hollanda yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekti.
HOLLANDA YOLLARINDA ROMANTİK ANLAR
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin Hollanda'daki araba yolculuğu gündem oldu. Ünlü çiftten Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız'ın direksiyon başındayken çekilen romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Seyir halinde araç süren sevgilisini saniye saniye kayda alan Afrodit, paylaşımına düştüğü notla da aşka geldi.
"BÜYÜK AŞKIM KEMAL YILDIZ'LA HOLLANDA'YI GEZİYORUZ"
Gönderisine, "Büyük aşkım Kemal Yıldız'la Hollanda'yı geziyoruz" notunu ekleyen ünlü sanatçı, sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etti.
Banu Alkan'ın, söz konusu videoda direksiyon başındaki Yıldız'a "Benim canım aşkım, yakışıklı sevgilim" şeklinde seslendiği duyuldu.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya, hayranlarından ve sevenlerinden adeta beğeni ve yorum yağdı.
EVLENİYORLAR MI?
Banu Alkan, Nisan 2026'da yaptığı bir açıklamada evlilik müjdesi vermişti. Bir magazin programının canlı yayınına bağlanan Alkan, düğün hazırlıklarının tam gaz sürdüğünü belirterek "Yakında düğün var, çok yakın bebeğim!" demişti.
Sevgilisi Kemal Yıldız yurt dışına gittiğinde özlemine dayanamadığını belirten oyuncu, "Sevgilim Kemal'i çok özlüyorum. Yurt dışına gittiğinde hemen paylaşım yapıyorum, hasret kalıyorum. Ona her kelimeyi söylüyorum, çok tatlı!" diyerek aşkını haykırmıştı.
HOLLANDA'DA EVLİLİK TEKLİFİ
Evlilik teklifini Hollanda'da alan Alkan, pırlanta yüzüğünün ise Belçika'dan özel olarak geldiğini belirtmişti. Alkan, "Muhteşem bir delikanlı... 'Al bu yüzüğü tak' dediler ama fiyatları duyunca kıyamadım." İfadelerini kullanmıştı.
KIZ EVİ NAZ EVİ!
Banu Alkan, "Yüzüğüm geldi ama ben biraz nazlanıyorum." sözleriyle ise dikkat çekmişti.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)