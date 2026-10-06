"Büyük aşkım" diyerek videoya aldı! Banu Alkan Hollanda yollarında fena aşka geldi

Sevgilisi Kemal Yıldız yurt dışına gittiğinde özlemine dayanamadığını belirten oyuncu, "Sevgilim Kemal'i çok özlüyorum. Yurt dışına gittiğinde hemen paylaşım yapıyorum, hasret kalıyorum. Ona her kelimeyi söylüyorum, çok tatlı!" diyerek aşkını haykırmıştı.

HOLLANDA'DA EVLİLİK TEKLİFİ Evlilik teklifini Hollanda'da alan Alkan, pırlanta yüzüğünün ise Belçika'dan özel olarak geldiğini belirtmişti. Alkan, "Muhteşem bir delikanlı... 'Al bu yüzüğü tak' dediler ama fiyatları duyunca kıyamadım." İfadelerini kullanmıştı.