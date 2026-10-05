Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır, içmeyin içirmeyin" , "Ayık gezdiği bir dakika yok" ve "Adam her konsere üç kişilik bilet almak zorunda. Zor İşler" şeklinde yorumlarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Nejat İşler, geçmişte de gece hayatında çekilen görüntüleriyle magazin gündemine gelmişti.

Bir televizyon programının haberine göre İşler, Beyoğlu'nda bulunduğu bir sırada kendisine yaklaşan ve garson olduğu belirtilen bir kişiye tokat atmış, ardından ayağa kalkmaya çalışırken yere düşmüştü. Oyuncunun daha sonra garsondan özür dilediği aktarılmıştı.