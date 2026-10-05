Gece hayatındaki vukuatlarına bir yenisini ekledi! Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler iki kişinin desteğiyle mekandan çıktı: Sosyal medyada tepki yağdı
Oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz akşam katıldığı Leyla The Band konserinde yine gece hayatındaki sarsıntılı görüntülerine bir yenisini ekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen usta oyuncu, mekandan iki kişinin koluna girmesiyle ayrılabildi.
Nejat İşler, geçtiğimiz akşam Leyla The Band konserini izleyen isimler arasında yer aldı. Konserin ilerleyen saatlerinde ayakta durmakta zorlandığı görülen oyuncu, iki kişinin desteğiyle mekândan ayrıldı.
"AYIK GEZDİĞİ BİR DAKİKA YOK"
İşler'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda yorum da beraberinde geldi.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır, içmeyin içirmeyin", "Ayık gezdiği bir dakika yok" ve "Adam her konsere üç kişilik bilet almak zorunda. Zor İşler" şeklinde yorumlarda bulundu.
DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Nejat İşler, geçmişte de gece hayatında çekilen görüntüleriyle magazin gündemine gelmişti.
Bir televizyon programının haberine göre İşler, Beyoğlu'nda bulunduğu bir sırada kendisine yaklaşan ve garson olduğu belirtilen bir kişiye tokat atmış, ardından ayağa kalkmaya çalışırken yere düşmüştü. Oyuncunun daha sonra garsondan özür dilediği aktarılmıştı.
YERE DÜŞEREK BAŞINI ÇARPMIŞTI
İşler, başka bir gece Asmalımescit'te bir mekândan çıkarken de ayakta durmakta güçlük çektiği anlarla görüntülenmişti. Oyuncunun taksiye binmeye çalışırken yere düşerek başını çarptığı, daha sonra kaldığı otele görevli yardımıyla girdiği belirtilmişti.
RÖPORTAJI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajdaki açıklamalarıyla da sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Röportajın yayımlanan fragmanında İşler'in bazı küfürlü ifadeleri ve sıra dışı açıklamaları yer alırken, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin yayımlanmasına tepki göstermişti.