Türkan Şoray’dan Ajda Pekkan’a Ediz Hun’dan Hülya Koçyiğit’e... Ünlü isimler Göksel Arsoy'a böyle veda etti!
Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin vefatı sanat camiasında büyük bir üzüntü yaratırken, usta sanatçının ardından dostları ve meslektaşları duygusal veda mesajları paylaştı.
Geçtiğimiz mart ayında ailesi ve dostlarıyla birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefat haberi sevenlerini derinden sarstı. Türk sinemasının altın çağını başlatan dev isimlerden biri olan Arsoy'un acı kaybı sonrası, sanat dünyasından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından art arda taziye mesajları yayımladı.
SANAT DÜNYASINDAN VEDA PAYLAŞIMLARI
Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, ilk yıllarında kendisine destek olan Göksel Arsoy'un vefatıyla derin bir üzüntü yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. 'Aşk Rüzgârları' filminde seyirci ismimi bilmediği için 'kara kız' demeye başlamıştı. Tanınmamda bu filmlerin etkisi büyüktür. Benim sinema kariyerimde yeri ayrıdır. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak."
EDİZ HUN: "ALTIN ÇAĞI BAŞLATAN BİR SANATÇIYDI"
Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Ediz Hun, yakın dostunun sinemaya katkılarını vurgulayarak, "Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. 60'lı yılların başında Belgin Doruk ve Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk sinemasının altın çağını başlatmış, gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olmuş bir sanatçıdır. Nurlar içinde olsun" dedi.
Usta aktris Hülya Koçyiğit, zarafetine vurgu yaptığı mesajında şu sözlere yer verdi:
"Sinemamızın 'Altın Çocuğu', zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerindendi. Yıllar boyunca nice güzel anıyı ve dostluğu paylaştık. Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım."
AYŞEGÜL ALDİNÇ: "YILDIZLAR BİR BİR KAYIYOR"
Müzisyen ve oyuncu Ayşegül Aldinç, büyük üzüntüsünü "Yeşilçam'ın ilk yıllarından başlayarak perdeyi ışığıyla aydınlatan 'Altın Çocuk' yok artık... Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ne yazık ki yıldızlar bir bir kayıyor" sözleriyle dile getirdi.
Lale Belkıs usta ismin ardından, "Zarif 'Altın Çocuk'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu ve meslek ahlakıyla sinemamıza büyük değer kattı" derken, Cem Davran ise, "Samanyolu filmiyle başlayan o büyük başarı hikayesinin başrolü, bize güzel masallar bırakan büyüklerimizden Göksel Arsoy vefat etmiş. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
KEREM ALIŞIK: "GÖNLÜMÜZE AĞIR BİR YÜK DÜŞTÜ"
Duygusal bir veda mesajı kaleme alan Kerem Alışık, "Ah Göksel ağabey ah... Nezaketin, sanatın ve insanlığın gönlümüzde her zaman derin bir yer kapladı. Gönlümüze öyle ağır bir yük düştü ki anlatamam... Nur içinde yat" şeklinde paylaşımda bulundu.
Nebahat Çehre de üzüntüsünü, "Çok değerli Göksel Arsoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu" sözleriyle paylaştı.
AJDA PEKKAN: "UNUTULMAYACAK BİR SANAT MİRASI BIRAKTI"
Süperstar Ajda Pekkan, birlikte geçirdikleri yılların kıymetini belirterek, "Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak bir sanat mirası bıraktı" ifadelerini kullandı.
SİNEMAYA TESADÜFEN ADIM ATTI
15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gördü. Babasının hava subayı ve jet pilotu olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren havacılığa büyük ilgi duyan Arsoy, pilot olmak istese de bu isteğini gerçekleştiremedi.
Üniversite yıllarında Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı burada aldığı bir oyunculuk teklifiyle değişti.
EN ÇOK İLGİ GÖREN ERKEK OYUNCULARINDAN BİRİ
1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, ardından "Kelepçe" ve "Samanyolu" gibi yapımlarda rol aldı.
Kısa sürede Yeşilçam'ın en çok ilgi gören erkek oyuncularından biri haline geldi.
BELGİN DORUK İLE UNUTULMAZ İKİLİ
Göksel Arsoy'un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 1959 yapımı "Samanyolu" oldu.
Belgin Doruk ile başrolü paylaşan Arsoy, filmin büyük ilgi görmesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. İkilinin beyaz perdedeki uyumu seyirciden büyük karşılık buldu.
Göksel Arsoy ve Belgin Doruk toplam 15 filmde birlikte rol alarak Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sinema çiftlerinden biri oldu.
"Samanyolu"nun başarısı, oyuncuların isimlerinin filmlerin önüne çıkmaya başladığı ve Yeşilçam'da "star sistemi" olarak anılan dönemin önemli örneklerinden biri olarak gösterildi.
"ALTIN ÇOCUK" LAKABIYLA ÖZDEŞLEŞTİ
Sarı saçları ve mavi gözleriyle döneminin diğer jönlerinden farklı bir görüntüye sahip olan Göksel Arsoy, kısa sürede "Altın Çocuk" lakabıyla anılmaya başladı.
Bu ifade yalnızca bir lakap olarak kalmadı. Arsoy, 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde başrol oynadı. Filmin gördüğü ilginin ardından çekilen devam yapımlarıyla "Altın Çocuk" ismi Göksel Arsoy'la tamamen özdeşleşti.
"Altın Çocuk Beyrut'ta" ve "Ortaşark Yanıyor" gibi yapımlarla aksiyon ve macera türünde de dikkat çeken Arsoy, bir dönem "Türk James Bond'u" olarak da anıldı.
HAVACILIK TUTKUSUNU SİNEMAYA TAŞIDI
Göksel Arsoy'u döneminin diğer oyuncularından ayıran en önemli özelliklerinden biri havacılığa olan ilgisiydi.
Babası pilot olan Arsoy, gerçekleştiremediği pilotluk hayalini sinema aracılığıyla yaşadı. 1963 yapımı "Şafak Bekçileri" filminde hem başrol oynadı hem de yapımcı olarak görev aldı.
Türk Hava Kuvvetleri ekseninde şekillenen film, Türk sinemasının önemli havacılık yapımlarından biri oldu. Çekimler sırasında Hava Kuvvetlerinin desteğiyle jet uçuşuna da katılan Arsoy, havacılığa olan tutkusunu beyaz perdeye taşıdı.
Arsoy, yıllar sonra filmin gördüğü ilgiyi anlatırken yapımın havacılığa yönelik toplumsal algıyı bile etkilediğini dile getirmişti.
ŞARKICILIK DA YAPTI
Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Göksel Arsoy, klasik Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy'un yeğeniydi.
Oyunculuk kariyerini sürdürürken sahneye de çıkan Arsoy, plak çalışmaları yaptı. 1970'lere doğru sinemadan kısmen uzaklaşarak şarkıcılığa ağırlık verdi.
Bir dönem kendi film yapım şirketini de kuran sanatçı, yurt dışında çeşitli projelerde yer aldı. Lübnan, Mısır ve Türkiye ortak yapımlarında oynayarak uluslararası projelerde de adından söz ettirdi.
SİNEMAYA VE YEŞİLÇAM EMEKÇİLERİNE DESTEK VERDİ
Göksel Arsoy yalnızca oyunculuğuyla değil, sinema sektöründeki çalışmalarıyla da öne çıktı.
1997-1999 yılları arasında SODER'in (Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığını yapan Arsoy, özellikle Yeşilçam emekçilerinin sosyal güvenceye kavuşması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttü.
SPOR FEDERASYONU'NDA 6 YIL SÜREN GÖREV
Sporla da yakından ilgilenen sanatçı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda yaklaşık 6 yıl görev yaptı.
Arsoy, ilerleyen yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Sinemadaki son filmlerinden biri ise 2006 yapımı "Unutulmayanlar" oldu.
GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1957 yılında başlayan sinema kariyerinde çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy'un hafızalara kazınan filmlerinden bazıları şöyle:
- Kara Günlerim
- Kelepçe
- Samanyolu
- Taş Bebek
- Şehirdeki Yabancı
- Şafak Bekçileri
- Bulunmaz Uşak
- Altın Çocuk
- Altın Çocuk Beyrut'ta
- Ortaşark Yanıyor
ÖDÜLLERLE ONURLANDIRILDI
Göksel Arsoy'un Türk sinemasına uzun yıllar boyunca yaptığı katkılar çeşitli ödüllerle taçlandırıldı.
Usta sanatçı, 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.
2024 yılında ise sinema alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.
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