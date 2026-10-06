Geçtiğimiz mart ayında ailesi ve dostlarıyla birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefat haberi sevenlerini derinden sarstı. Türk sinemasının altın çağını başlatan dev isimlerden biri olan Arsoy'un acı kaybı sonrası, sanat dünyasından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından art arda taziye mesajları yayımladı.

Türkan Şoray: ʺBen henüz tanınmıyorken o çok şöhretliydiʺ

SANAT DÜNYASINDAN VEDA PAYLAŞIMLARI

Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, ilk yıllarında kendisine destek olan Göksel Arsoy'un vefatıyla derin bir üzüntü yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. 'Aşk Rüzgârları' filminde seyirci ismimi bilmediği için 'kara kız' demeye başlamıştı. Tanınmamda bu filmlerin etkisi büyüktür. Benim sinema kariyerimde yeri ayrıdır. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak."

EDİZ HUN: "ALTIN ÇAĞI BAŞLATAN BİR SANATÇIYDI"

Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Ediz Hun, yakın dostunun sinemaya katkılarını vurgulayarak, "Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. 60'lı yılların başında Belgin Doruk ve Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk sinemasının altın çağını başlatmış, gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olmuş bir sanatçıdır. Nurlar içinde olsun" dedi.