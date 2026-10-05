Özpirinçci ve Gönenli, şikayet dilekçelerinde sosyal medyada kendilerine yönelik "dolandırıcı" , "kara para aklayıcı " ve "suç örgütü üyesi" şeklinde ifadeler kullanıldığını, ayrıca üçüncü kişiler aracılığıyla ölümle tehdit edildiklerini ileri sürdü.

KAMUOYU ÖNÜNDE İTİBAR ZEDELENMESİ

Serkan Süzgün hakkında daha önce başlatılan soruşturmalara ve açılan ceza davasına rağmen söz konusu eylemlerin devam ettiğini savunan ikili, kamuoyu önünde itibarlarının zedelendiğini ve ağır şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.