Yıllar önceki reklam davası ölüm tehditlerine vardı! Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün babasına suç duyurusu
"Kadın" dizisindeki izinsiz reklam fotoğrafı tartışmasıyla başlayan gerilim, büyük bir krize dönüştü. Özge Özpirinçci ve avukat Nail Gönenli, çocuk oyuncu Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün’ün kendilerini kamuoyu önünde itibar kaybına uğratmaya çalıştığını ve ağır şiddet tehditleri savurduğunu beyan etti. Açılan ceza davalarına rağmen eylemlerin sürdüğünü ifade eden taraflar, adli makamlardan koruma zırhı isteyerek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
Oyuncu Özge Özpirinçci ile avukat Nail Gönenli, oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI
Özpirinçci ve Gönenli, şikayet dilekçelerinde sosyal medyada kendilerine yönelik "dolandırıcı", "kara para aklayıcı" ve "suç örgütü üyesi" şeklinde ifadeler kullanıldığını, ayrıca üçüncü kişiler aracılığıyla ölümle tehdit edildiklerini ileri sürdü.
KAMUOYU ÖNÜNDE İTİBAR ZEDELENMESİ
Serkan Süzgün hakkında daha önce başlatılan soruşturmalara ve açılan ceza davasına rağmen söz konusu eylemlerin devam ettiğini savunan ikili, kamuoyu önünde itibarlarının zedelendiğini ve ağır şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
KORUNMA TALEBİNDE BULUNDULAR
Özpirinçci ve Gönenli, savcılığa sundukları dilekçede yeni bir soruşturma başlatılmasını isterken, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla mahkemeden koruma kararı verilmesini de talep etti.
NE OLMUŞTU?
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın geçmişi, yıllar önce çekilen bir reklam filmindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasına dayanıyor.
"HAKARET" SUÇLAMASIYLA DAVA
"Kadın" dizisinde çocuk yaşta rol alan Kübra Süzgün ve ailesi, söz konusu reklam fotoğrafları nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını açıklamıştı. Bu süreçte Serkan Süzgün hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldığı belirtilmişti.
SÜZGÜN'DEN YARDIM ÇAĞRISI
Kübra Süzgün ise daha önce sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile avukat Nail Gönenli hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Süzgün, ailesinin tehdit altında olduğunu öne sürerek yardım çağrısı yapmıştı.