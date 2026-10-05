Biran Damla Yılmaz "Çok tatlı arkadaşız" diyordu tek kalemde sildi! Aybüke Pusat’a intikam hamlesi
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yaşanan ve “ödenmeyen estetik ücreti” ile psikolojik şiddet iddiaları nedeniyle yargıya taşınan krizin ardından bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündemini salladı. Aydın’ın yeni açtığı mekân için, güzel oyuncunun "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisindeki eski rol arkadaşı Aybüke Pusat ve sevgilisi Furkan Andıç'tan destek paylaşımı geldi. Yılmaz, Pusat’ı takipten çıkararak dostluk defterini kapattı.
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı gerilimin ardından bu kez eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'a yönelik sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi.
ESKİ SEVGİLİDEN SUÇ DUYURUSU
Yılmaz ile Abdurrahman Aydın arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyor.
Aydın, temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş; Yılmaz'ın Almanya'daki estetik işlemlerinin ücretinin ödenmediğini de öne sürmüştü.
GERİLİM YARGIYA TAŞINDI
Yılmaz iddiaları reddetmiş, eski sevgilisinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı.
İkili arasındaki gerilim daha sonra yargıya taşındı.
6 AY HAPİS CEZASI İDDİASI
Eylül sonunda Yılmaz hakkında Almanya'da 6 ay hapis cezası verildiği iddia edilmiş, oyuncunun hukuk ekibi ise Almanya'daki avukatı aracılığıyla yaptırdığı incelemede herhangi bir ceza mahkemesi kararına rastlanmadığını açıklamıştı.
Yani taraflar arasındaki süreç bugün itibarıyla karşılıklı suç duyurusu ve iddia aşamasında; kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Pusat ve Andıç'ın desteği, tam da bu belirsizliğin ortasında geldi.
AYDIN'IN YENİ İŞİNE DESTEK
Yaşananların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun süredir birlikte olduğu Furkan Andıç, Abdurrahman Aydın'ın yeni açtığı mekanı sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.
Pusat'ın da Aydın'ın yeni girişiminin tanıtımına destek vermesi dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN ROL ARKADAŞLIĞI
Bu paylaşımın gündem olmasının nedeni ise Aybüke Pusat ile Biran Damla Yılmaz'ın geçmişte "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde birlikte rol almasıydı.
"ÇOK TATLI BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"
Üstelik iki oyuncu arasında daha önce bilinen bir sorun bulunmuyordu. Biran Damla Yılmaz, geçmişte verdiği bir röportajda Aybüke Pusat için "Çok tatlı bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullanmış, Pusat'ın enerjisinden ve güçlü duruşundan övgüyle söz etmişti.
BİRAN DAMLA'DAN TAKİP HAMLESİ
Eski sevgilisiyle yaşadığı hukuki süreç devam ederken Aydın'ın yeni işine Pusat ve Andıç'tan destek gelmesi sonrası Biran Damla Yılmaz'ın dikkat çeken bir hamle yaptığı görüldü.
Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabından Pusat'ı sildi, Aybüke Pusat ise takipte kaldı. Dostluk tek taraflı olarak bitti.
KONUYA İLİŞKİN ÇOK SAYIDA YORUM
Bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemine taşındı. Kullanıcılar, Yılmaz'ın takipten çıkma kararını eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'a verilen destekle ilişkilendirirken konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.