6 AY HAPİS CEZASI İDDİASI Eylül sonunda Yılmaz hakkında Almanya'da 6 ay hapis cezası verildiği iddia edilmiş, oyuncunun hukuk ekibi ise Almanya'daki avukatı aracılığıyla yaptırdığı incelemede herhangi bir ceza mahkemesi kararına rastlanmadığını açıklamıştı. Yani taraflar arasındaki süreç bugün itibarıyla karşılıklı suç duyurusu ve iddia aşamasında; kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Pusat ve Andıç'ın desteği, tam da bu belirsizliğin ortasında geldi.

AYDIN'IN YENİ İŞİNE DESTEK Yaşananların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun süredir birlikte olduğu Furkan Andıç, Abdurrahman Aydın'ın yeni açtığı mekanı sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Pusat'ın da Aydın'ın yeni girişiminin tanıtımına destek vermesi dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN ROL ARKADAŞLIĞI Bu paylaşımın gündem olmasının nedeni ise Aybüke Pusat ile Biran Damla Yılmaz'ın geçmişte "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde birlikte rol almasıydı.

"ÇOK TATLI BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR" Üstelik iki oyuncu arasında daha önce bilinen bir sorun bulunmuyordu. Biran Damla Yılmaz, geçmişte verdiği bir röportajda Aybüke Pusat için "Çok tatlı bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullanmış, Pusat'ın enerjisinden ve güçlü duruşundan övgüyle söz etmişti.