Ünlü şarkıcı Can Bonomo geçtiğimiz yıllarda "O Tarz Mı?" isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı. Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu iddia eden Mehmet B. (33) isimli şüpheli, Bonomo'yu tehdit etti.

"İSTERSEM CANINA DA KIYABİLİRİM"

Şüpheli şahıs mesajında Can Bonomo'ya yönelik şunları söyledi: "Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin. Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı. Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım...

Can Bonomo'yu ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim.

Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."

Mesaj karşısında neye uğradığını şaşıran Can Bonomo adliyenin yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.