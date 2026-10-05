Can Bonomo’ya ölüm tehdidi: 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı! "Evinize kadar geleceğim"
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’ya gönderdiği tehdit mesajları nedeniyle hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açılan şüpheli Mehmet B., ifadesinde programdaki sözlerin kendi özel hayatına yönelik olduğunu düşündüğünü belirterek, "Amacım tehdit etmek değildi" savunmasını yaptı.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo geçtiğimiz yıllarda "O Tarz Mı?" isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı. Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu iddia eden Mehmet B. (33) isimli şüpheli, Bonomo'yu tehdit etti.
"İSTERSEM CANINA DA KIYABİLİRİM"
Şüpheli şahıs mesajında Can Bonomo'ya yönelik şunları söyledi: "Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin. Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı. Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım...
Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim.
Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."
Mesaj karşısında neye uğradığını şaşıran Can Bonomo adliyenin yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
YETERLİ SUÇ DELİLİ BULUNDU
Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları sonuç vermedi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin suçları işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şüpheli Mehmet B., hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
"AMACIM KÖTÜ DEĞİLDİ"
Gözaltına alınan Mehmet B., Bonomo'yu internet üzerinden tanıdığını belirterek şunları söyledi:
"Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm. O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."