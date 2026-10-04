Emre Kınay Kıvanç Tatlıtuğ’u örnek gösterip bombayı patlattı: "Poz keserek oynayanlar var"
Emre Kınay, ekranda "jön" olarak yer alan genç isimlere ve yapımcıların oyuncu seçim kriterlerine adeta ders niteliğinde eleştiriler yöneltti. Sektöre sadece fiziksel özellikleriyle giren gençlerin yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini belirten Kınay, Kıvanç Tatlıtuğ'un bu konudaki başarısını "Sektöre yakışıklı olarak girdi ama şu an en beğendiğim aktörlerden" sözleriyle övdü.
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Emre Kınay, sektördeki oyunculuk anlayışı ve "jön" kavramına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"JÖN KAVRAMINA İNANCIM YOK"
Son dönemde "jön" kavramına mesafeli yaklaştığını belirten Kınay, bir oyuncunun ekrandaki başarısında yalnızca fiziksel görünüşün belirleyici olmadığını söyledi.
Kınay, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" ifadelerini kullandı.
KIVANÇ TATLITUĞ'U ÖRNEK GÖSTERDİ
Habertürk'te yer alan habere göre Kınay, yakışıklılığın tek başına yeterli olmadığını vurgularken Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösterdi.
Ünlü oyuncu, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.
DAHA ÖNCE DE AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Emre Kınay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a ilişkin bu değerlendirmesi ilk değil. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda da genç isimlerin sektöre fiziksel özellikleri sayesinde girebildiğini ancak sonrasında oyunculuklarının üzerine bir şeyler koymaları gerektiğini söylemişti.
Kınay, o röportajda, "Gençler genelde fiziksel özellikleri sebebiyle alınır kadroya ama sonra işlerinin üzerine bir şeyler koymaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.
"ŞU AN EN BEĞENDİĞİM AKTÖRLERDEN"
Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyer gelişimini özellikle vurgulayan Kınay, "Mesela Kıvanç Tatlıtuğ, sektöre yakışıklı bir erkek oyuncu olarak girdi, şu an benim en beğendiğim aktörlerden" demişti.
İKİ İSME DAHA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Kınay, Kenan İmirzalıoğlu ve Kerem Bürsin'in de benzer şekilde zaman içerisinde kendilerini geliştirdiklerini söylemişti.
"POZ KESEREK OYNAMAYA DEVAM EDEN DE ÇOK"
Sektörde yalnızca fiziksel görünümüyle yol almaya çalışan isimlerin de bulunduğunu savunan Kınay, eleştirisini şu sözlerle dile getirmişti:
"Ama cebinden yiyip hiçbir şey yapmadan, var olan haliyle poz keserek oynamaya devam eden de çok. Seyirci de bunları biliyor, isim vermeme gerek yok."