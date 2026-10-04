DAHA ÖNCE DE AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Emre Kınay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a ilişkin bu değerlendirmesi ilk değil. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda da genç isimlerin sektöre fiziksel özellikleri sayesinde girebildiğini ancak sonrasında oyunculuklarının üzerine bir şeyler koymaları gerektiğini söylemişti.

Kınay, o röportajda, "Gençler genelde fiziksel özellikleri sebebiyle alınır kadroya ama sonra işlerinin üzerine bir şeyler koymaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.