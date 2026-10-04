"Şaşıfelek Çıkmazı", "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi", "Kurtlar Vadisi", "Aşk-ı Memnu" ve "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." gibi birçok yapımla tanınan Yöntem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Devlet Tiyatroları’nın emekli dekoratörlerinden ve usta tasarımcı Ethem Özbora hayatını kaybetti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM ETHEM ÖZBORA'YI KAYBETTİK"

Yöntem, Özbora ile hem okul yıllarından gelen bir arkadaşlıkları olduğunu hem de Devlet Tiyatrosu çatısı altında birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili sınıf arkadaşım ve Devlet Tiyatrosu'nda birlikte birkaç oyunda çalıştığımız değerli dekoratör Ethem Özbora'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm."

IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA

Yöntem'in paylaşımının ardından takipçilerinden ve sanat dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.Ethem Özbora'nın ölümünün ardından sanatçı Işıl Yücesoy da sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.