Devlet Tiyatroları'nın usta ismi Ethem Özbora hayatını kaybetti: Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu
Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren, Devlet Tiyatroları’nın usta dekoratörlerinden ve eski Sanat Teknik Müdür Yardımcısı Ethem Özbora yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberini Özbora’nın sınıf arkadaşı ve meslektaşı usta oyuncu Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından paylaştı.
Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca tiyatro dünyasında önemli projelere imza atan Özbora'nın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
SELÇUK YÖNTEM ACI HABERİ DUYURDU
Ethem Özbora'nın vefatını, sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı usta oyuncu Selçuk Yöntem duyurdu.
"Şaşıfelek Çıkmazı", "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi", "Kurtlar Vadisi", "Aşk-ı Memnu" ve "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." gibi birçok yapımla tanınan Yöntem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.
"SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM ETHEM ÖZBORA'YI KAYBETTİK"
Yöntem, Özbora ile hem okul yıllarından gelen bir arkadaşlıkları olduğunu hem de Devlet Tiyatrosu çatısı altında birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili sınıf arkadaşım ve Devlet Tiyatrosu'nda birlikte birkaç oyunda çalıştığımız değerli dekoratör Ethem Özbora'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm."
IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA
Yöntem'in paylaşımının ardından takipçilerinden ve sanat dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.Ethem Özbora'nın ölümünün ardından sanatçı Işıl Yücesoy da sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.
"BEN DE ÇOK ÖKSÜZ KALDIM"
Yücesoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Olmadı be Ethem Özbora, olmadı be güzel kardeşim. 'Orkestra'nın, 'Giydirici'nin, 'İzninle'nin tüm dekorları, senin o muhteşem tasarılarının içinde oynayan bütün aktör ve aktrisler öksüz kaldı. Ya dostluğunu, yüreğini ne yapmalı? Ben de çok öksüz kaldım."
ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Ethem Özbora'nın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
ETHEM ÖZBORA KİMDİR?
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevinde de bulunan Özbora, kariyeri boyunca çok sayıda oyunun dekor tasarımında görev aldı.
"Halktan Biri", "İzninle", "Ayak Bacak Fabrikası", "Hırçın Kız" ve "Hababam Sınıfı" gibi yapımlarda çalışan Özbora, Devlet Tiyatroları'nın yanı sıra çeşitli özel tiyatrolarda da uzun yıllar emek verdi.