Sinem Kobal'dan aile yapısı için anlamlı mesaj: "Dünyanın en büyük zenginliği"
Uzun süredir ekranlardan uzak duran ve Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu Sinem Kobal, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest etkinliğinde ortaya çıktı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, samimi tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. "Aile her şeydir, insanın ailesiyle olması dünyanın en büyük zenginliğidir" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Rami'de düzenlenen bir aile etkinliğine katıldı.
AİLEFEST İÇİN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ
Son dönemde özel hayatını daha sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sinem Kobal, bu kez AileFest için kameraların karşısına geçti.
AİLELERDEN VE ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ
Ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kobal, katılımcılarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.
SAMİMİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Özellikle çocukların renk kattığı organizasyonda oyuncunun samimi tavırları objektiflere yansıdı.
FESTİVAL ALANINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Festival alanı hakkında bilgi alarak etkinliklere katılan Kobal, ortamı çok beğendiğini ifade etti.
"AİLE HER ŞEYDİR"
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen festivalde Kobal, "Festival farklı kuşakları bir araya getiriyor, o yüzden burayı çok beğendim. Aile her şeydir. İnsanın ailesi ile olması dünyanın en büyük zenginliğidir." dedi.
"AİLE YAPIMIZI HER ZAMAN GÜÇLÜ TUTMALIYIZ"
Çocukların ve gelecek nesillerin sağlıklı bir toplum içerisinde yetişmesinin önemine dikkat çeken Sinem Kobal, "Çocuklarımızın ve nesillerimizin sağlıklı bir toplum içinde yetişmesi için aile yapımızı her zaman güçlü tutmalıyız." ifadelerini kullandı.
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