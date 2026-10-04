Sinem Kobal, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından organize edilen festivalde çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

AİLEFEST İÇİN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Son dönemde özel hayatını daha sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sinem Kobal, bu kez AileFest için kameraların karşısına geçti.