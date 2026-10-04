Danla Bilic'in kabusu bitmiyor! 6 saat süren operasyondan sonra flaş açıklama: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle kabus dolu günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda "Dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu" açıklamasıyla sevenlerini korkutan ünlü fenomen, tam 9. kez ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 6 saat süren ağır operasyonun ardından hastane odasından drenli ve kan takviyeli görüntülerini paylaştı.
Makyaj videolarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, sağlık süreciyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Geçmişte yaptırdığı dolgunun vücudunda yayılması nedeniyle bir süredir operasyonlar geçiren Bilic, 9. ameliyatını da geride bıraktı.
9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI
Operasyonun ardından yakın arkadaşı ve eski Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Danla Bilic, daha sonra ameliyat sonrası görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.
AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ
Operasyon sonrası vücudunda drenlerle görüntülenen Bilic, kan takviyesi aldığı anları da sosyal medya hesabından yayınladı.
Ameliyatın yaklaşık 6 saat sürdüğünü açıklayan Bilic, yaşadığı sağlık sürecini artık kabullendiğini belirterek doktoruna teşekkür etti.
"KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Danla Bilic, bir süre dinlenmek istediğini ifade etti.
Bilic, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola."
ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını da açıklamıştı.
"DİKİŞ İZİMDEN DOLGU AKIYORDU"
O dönem yaşadığı sağlık sorununu anlatan Bilic, "Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Tedavisinin ardından toparlandığını ve ailesinin yanında olduğunu belirten Bilic, sağlık sürecine ilişkin gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam etmişti.
SON AMELİYATIN NEDENİNİ AÇIKLAMADI
Danla Bilic'in son operasyonunun tam olarak hangi nedenle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Ünlü fenomenin ameliyat sonrası paylaşımına ise takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı geldi.
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