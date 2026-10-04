"Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola."

Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Danla Bilic, bir süre dinlenmek istediğini ifade etti.

Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını da açıklamıştı.

Tedavisinin ardından toparlandığını ve ailesinin yanında olduğunu belirten Bilic, sağlık sürecine ilişkin gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam etmişti.

O dönem yaşadığı sağlık sorununu anlatan Bilic, "Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

SON AMELİYATIN NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Danla Bilic'in son operasyonunun tam olarak hangi nedenle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ünlü fenomenin ameliyat sonrası paylaşımına ise takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı geldi.