Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani 1987 yılında evlenmiş, bu evlilikten 1988 yılında oğulları Zoran dünyaya gelmişti. Çift, 1996 yılında Birleşik Krallık mahkemesi kararıyla resmi olarak boşansa da uzun yıllar boyunca çocukları için bir arada yaşamayı sürdürmüştü.

Fotoğraflar: Semiramis Pekkan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Pekkan, daha sonra verdiği bir röportajda bu süreci, "Korkum hep oğlumdu. Ayrılmak için onun biraz daha büyümesini bekledim. Gulu beni seven bir insandı ancak zamanla hayat görüşlerimiz farklılaştı" sözleriyle ifade etmişti.

Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani 1987 yılında evlenmiş, bu evlilikten 1988 yılında oğulları Zoran dünyaya gelmişti.

AĞUSTOS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçirdiği akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada oğlu Zoran Lalvani'nin evlilik hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Zorlu bir akciğer kanseri sürecini başarıyla geride bırakarak sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, hemen ardından oğlu Zoran’ın evlilik kararıyla çifte mutluluk yaşadı.

Yaşadığı heyecanı dile getiren Pekkan, "Size bir haberim var, oğlumu evlendiriyorum. Şahane bir kız arkadaşı var ve evlenmeye karar verdiler. Bir-iki ay içinde nikah masasına oturacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Zoran Lalvani ve eşi Zoe Springer'ın sosyal medya paylaşımı

GELİNİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Hayatı boyunca bir kız çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini belirten sanatçı, gelin adayından övgüyle bahsederek, "Monaco Prensesi Caroline'in gençliğine benziyor. Çok zarif, onu şimdiden çok seviyorum. Hayatıma harika bir kız arkadaş dahil oldu" açıklamasında bulunmuştu.

Hayatı boyunca bir kız çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini belirten sanatçı, gelin adayından övgüyle bahsetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Son olarak Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun evlendiğini müjdeledi. Oğlu ve gelininin nikah törenine ait kareyi yayımlayan Pekkan, paylaşımına şu notu düştü: "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

Çiftin nikah anına ait kareyi Semiramis Pekkan paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gören gönderiye çok sayıda beğeni yağarken, takipçileri çifte "Mutluluklar", "Ne kadar zarifler" ve "Birbirlerine çok yakışmışlar" şeklinde tebrik mesajları yağdırdı.