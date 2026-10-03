Semiramis Pekkan'ın gözlerden uzak büyüyen oğlu Zoran Lalvani evlendi! Düğünden ilk kareyi sosyal medyada paylaştı
Semiramis Pekkan’ın Hint asıllı iş insanı Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani dünyaevine girdi. Oğlunun düğün hazırlıklarını daha önce kamuoyuyla paylaşan Pekkan, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani 1987 yılında evlenmiş, bu evlilikten 1988 yılında oğulları Zoran dünyaya gelmişti. Çift, 1996 yılında Birleşik Krallık mahkemesi kararıyla resmi olarak boşansa da uzun yıllar boyunca çocukları için bir arada yaşamayı sürdürmüştü.
Pekkan, daha sonra verdiği bir röportajda bu süreci, "Korkum hep oğlumdu. Ayrılmak için onun biraz daha büyümesini bekledim. Gulu beni seven bir insandı ancak zamanla hayat görüşlerimiz farklılaştı" sözleriyle ifade etmişti.
AĞUSTOS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Geçirdiği akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada oğlu Zoran Lalvani'nin evlilik hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Yaşadığı heyecanı dile getiren Pekkan, "Size bir haberim var, oğlumu evlendiriyorum. Şahane bir kız arkadaşı var ve evlenmeye karar verdiler. Bir-iki ay içinde nikah masasına oturacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
GELİNİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Hayatı boyunca bir kız çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini belirten sanatçı, gelin adayından övgüyle bahsederek, "Monaco Prensesi Caroline'in gençliğine benziyor. Çok zarif, onu şimdiden çok seviyorum. Hayatıma harika bir kız arkadaş dahil oldu" açıklamasında bulunmuştu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Son olarak Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun evlendiğini müjdeledi. Oğlu ve gelininin nikah törenine ait kareyi yayımlayan Pekkan, paylaşımına şu notu düştü: "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."
Kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gören gönderiye çok sayıda beğeni yağarken, takipçileri çifte "Mutluluklar", "Ne kadar zarifler" ve "Birbirlerine çok yakışmışlar" şeklinde tebrik mesajları yağdırdı.