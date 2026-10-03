"Bak başka ne isterim" diyerek paylaştı! Ünlü model Demet Şener'in kulis halleri: Podyum öncesi o tutkusundan vazgeçmedi
Yer aldığı son defilenin perde arkasındaki samimi anlarını paylaşan Demet Şener, podyum öncesi vazgeçemediği o detayla herkesi şaşırttı. Çay tutkusuna dikkat çeken ve görevlilerin çareyi termosu masasına bırakmakta bulduğunu dile getiren tescilli güzel, renkli kareleriyle günün en çok konuşulan ismi oldu.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden ve moda dünyasının tecrübeli modellerinden biri olan Demet Şener, aktif olarak sürdürdüğü modellik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yıllara meydan okuyan formda hali ve kendine has stiliyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isim, bu kez katıldığı bir defilenin kulisinden yaptığı eğlenceli paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Podyuma çıkmadan hemen önce kuliste yaşanan hazırlık süreçlerini adım adım takipçileriyle paylaşan Demet Şener'in çay tutkusu sosyal medyayı salladı.
KULİSTE ÇAY KEYFİ
Bir moda organizasyonunda podyuma çıkmak üzere hazırlık yapan ünlü model, kuliste yer alan çay ocağını ve semaveri görünce esprili bir paylaşıma imza attı.
Çay kazanının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayımlayan Şener, gönderisine "Defile kulisimiz, bak başka ne isterim" notunu düşüp gülücük emojileri ekledi.
Kulisindeki samimi ve doğal halini gözler önüne seren ünlü tescilli güzel, ince belli bardakta çay keyfi yapmayı da ihmal etmedi.
Çay sevgisi kulisteki görevliler tarafından da fark edilen Demet Şener, art arda yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldürmeye devam etti.
Yoğun geçen kulis temposunda çay tüketimini artıran ünlü model, görevlilerin çay servisinde çareyi bir termos çayı doğrudan masasına bırakmakta bulduğunu ifade etti.
"TEK ÇARE TERMOSU BANA BIRAKMAK OLDU"
Masasındaki çay termosu ve ince belli bardağını çeken Şener, bu renkli anı "Tek çare bana termosu bırakmak oldu" ifadeleriyle duyurdu.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
Demet Şener'in podyum arkasındaki bu doğal, samimi ve bizden halleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi.
Şatafatlı defile kulisleri yerine çay ocağını paylaşan ünlü isim için takipçileri "Podyumların kraliçesi ama bizden biri", "Güne çaysız başlayamayanlar kulübü başkanı" şeklinde pek çok yorumda bulundu.
Defile öncesi tüm stresini çay keyfiyle atan tecrübeli model, ardından podyuma çıkarak izleyenlerden tam not aldı.
Kulisteki çay keyfiyle defile öncesi tüm stresini atan deneyimli model, kariyerinin yanı sıra özel haytaı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
(Haberin fotoğrafları Demet Şener'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)