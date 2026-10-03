"Bak başka ne isterim" diyerek paylaştı! Ünlü model Demet Şener'in kulis halleri: Podyum öncesi o tutkusundan vazgeçmedi

"TEK ÇARE TERMOSU BANA BIRAKMAK OLDU" Masasındaki çay termosu ve ince belli bardağını çeken Şener, bu renkli anı "Tek çare bana termosu bırakmak oldu" ifadeleriyle duyurdu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI Demet Şener'in podyum arkasındaki bu doğal, samimi ve bizden halleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi.

Şatafatlı defile kulisleri yerine çay ocağını paylaşan ünlü isim için takipçileri "Podyumların kraliçesi ama bizden biri", "Güne çaysız başlayamayanlar kulübü başkanı" şeklinde pek çok yorumda bulundu.

Defile öncesi tüm stresini çay keyfiyle atan tecrübeli model, ardından podyuma çıkarak izleyenlerden tam not aldı.