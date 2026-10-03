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İsveç'te gizlice evlenmişlerdi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin nikah sonrası ilk görüntülerine yorum yağdı! "Ne olduğunu biz de anlamadık"

Ağustos ayında Stockholm'de kıyılan sürpriz bir nikahla evlenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, nikah sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Ünlü oyuncunun muhabirlere verdiği samimi yanıtlar ve neşeli pozları sosyal medyada geniş yankı buldu.

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İsveç'te gizlice evlenmişlerdi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin nikah sonrası ilk görüntülerine yorum yağdı! "Ne olduğunu biz de anlamadık"

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini noktaladıktan sonra kalbinin kapılarını yeniden açan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu radyocu Güçlü Mete'de bulmuştu.

Güçlü Mete ve Ceyda Düvenci, sürpriz nikahı sosyal medya üzerinden duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Güçlü Mete ve Ceyda Düvenci, sürpriz nikahı sosyal medya üzerinden duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Birlikteliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da doludizgin sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında herkesi şaşırtan sürpriz bir adıma imza atmıştı.

Çiftin mutlu günlerine ait kareleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.Çiftin mutlu günlerine ait kareleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili, evlilik haberleriyle uzun süre magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, radyocu eşi Güçlü Mete ile sürpriz evliliklerinin ardından ilk kez objektiflere takıldı.Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, radyocu eşi Güçlü Mete ile sürpriz evliliklerinin ardından ilk kez objektiflere takıldı.

SÜRPRİZ NİKAHTAN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Nikah töreninin ardından bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete çifti, evlilik sonrası kural bozdu. Ünlü çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

İsveç'te gizlice evlenmişlerdi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin nikah sonrası ilk görüntülerine yorum yağdı! "Ne olduğunu biz de anlamadık"-5

Geceye birlikte katılan ikilinin son derece neşeli ve uyumlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Ceyda Düvenci'nin yüzüne yansıyan mutluluğu ve enerjisi dikkat çekti.

Güçlü Mete ile yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci'nin davetteki pozitif enerjisi gözlerden kaçmadı.Güçlü Mete ile yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci'nin davetteki pozitif enerjisi gözlerden kaçmadı.

"NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, sürpriz nikah süreci ve yoğun temposuyla ilgili samimi bir açıklamada bulundu.

Sürpriz nikahın ardından hızla iş hayatına döndüklerini belirten Düvenci, neşeli tavırlarıyla sempati topladı.Sürpriz nikahın ardından hızla iş hayatına döndüklerini belirten Düvenci, neşeli tavırlarıyla sempati topladı.

Düvenci, yaşadıkları tatlı telaşı ve iş hayatına hızlı dönüşlerini gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, hızlıca iş hayatına döndük" sözleriyle dile getirdi.

Ünlü çift, uyumlu ve pozitif halleriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.Ünlü çift, uyumlu ve pozitif halleriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

SOSYAL MEDYADA "ÇİÇEK AÇTI" YORUMLARI YAĞDI

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çiftinin davette çekilen romantik kareleri ve renkli görüntüleri kısa sürede sosyal mecra platformlarında yayılmaya başladı.

İsveç'te gizlice evlenmişlerdi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin nikah sonrası ilk görüntülerine yorum yağdı! "Ne olduğunu biz de anlamadık"-9

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından ünlü oyuncunun son hali ve neşesi binlerce kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İsveç'te gizlice evlenmişlerdi! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin nikah sonrası ilk görüntülerine yorum yağdı! "Ne olduğunu biz de anlamadık"-10

Düvenci'nin pozitif enerjisine ve fit görüntüsüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, "Gençleşmiş resmen", "Sevilen kadın çiçek açar", "Evlilik adeta yaramış" şeklinde pek çok mesaj paylaştı.

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