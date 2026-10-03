Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, radyocu eşi Güçlü Mete ile sürpriz evliliklerinin ardından ilk kez objektiflere takıldı. SÜRPRİZ NİKAHTAN SONRA İLK GÖRÜNTÜ Nikah töreninin ardından bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete çifti, evlilik sonrası kural bozdu. Ünlü çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Geceye birlikte katılan ikilinin son derece neşeli ve uyumlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Ceyda Düvenci'nin yüzüne yansıyan mutluluğu ve enerjisi dikkat çekti.

Güçlü Mete ile yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci'nin davetteki pozitif enerjisi gözlerden kaçmadı. "NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK" Kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, sürpriz nikah süreci ve yoğun temposuyla ilgili samimi bir açıklamada bulundu.

Sürpriz nikahın ardından hızla iş hayatına döndüklerini belirten Düvenci, neşeli tavırlarıyla sempati topladı. Düvenci, yaşadıkları tatlı telaşı ve iş hayatına hızlı dönüşlerini gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, hızlıca iş hayatına döndük" sözleriyle dile getirdi.