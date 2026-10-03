Televizyon dünyasında uzun yıllardır sunuculuk yapan Saba Tümer, bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra talk show programıyla ekranlara dönüş yapmıştı.

Saba Tümer, medyada ve halk arasında ʺBayan Kahkahaʺ olarak anılıyor.

Özel hayatı ve ilişkilere bakış açısıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu, hayatı boyunca hiç evlenmemesini özgürlüğüne olan düşkünlüğüyle açıklamıştı. Geçmişte adı zaman zaman aşk dedikodularına karışsa da ilişkilerini hiçbir zaman resmiyete taşımayı tercih etmeyen Tümer, bir dönem uyguladığı "aşk orucu" ile de magazin gündemine damga vurmuştu.

Kendine has kahkahası ve enerjisiyle tanınan Türk sunucu, gazeteci ve yazardır.

Bir yıl boyunca kimseyle flört etmeyip el ele dahi tutuşmayarak enerji temizliği yaptığı bu süreci, "Gerçek aşkın geleceğine dair bir inanıştı, denedim bitti" diyerek esprili bir dille özetlemişti.

Fotoğraf: Saba Tümer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"HAYATIMDA BİRİ OLSA İLK SİZE SÖYLERİM"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü sunucu Saba Tümer, Bebek'teydi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Tümer, yaz tatilinin oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü sunucu, şu anda hayatında kimse olmadığını belirtti.

Saba Tümer, Bebek'te görüntülendi.

Muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna esprili bir şekilde, "Olsaydı sizden çiçek almazdım" yanıtını veren Tümer, ardından "Ama hayatımda biri olursa ilk size söylerim" diyerek gülümsedi.

Muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi.

Saba Tümer, hayatının bu döneminde çevresinde çok fazla arkadaş istemediğini ve daha sakin bir yaşamı tercih ettiğini de dile getirdi.