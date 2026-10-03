Başak Parlak Etiler’de görüntülendi! Ekranlara dönüş müjdesi veren oyuncudan tatil itirafı: "Yaz insanıyım"
Etiler'de objektiflere takılan Başak Parlak, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. "Ben yaz insanıyım" diyerek Ege'de bol bol tatil yaptığını ifade eden oyuncu, yeni sezonda yeniden ekranlarda olacağının mesajını verdi.
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Özel hayatını genellikle gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden oyuncu Başak Parlak, Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, önceki gün Etiler'de taksiye binerken objektiflere yansıdı.
'YAZ İNSANIYIM'
Kariyerine Zalim dizisiyle adım atan oyuncu, Fikrimin İnce Gülü ve Serçe dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştur. Muhabirlerle ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren Parlak, ekranlara dönmek için gün saydığını belirtti.
Yaz aylarını bol bol tatil yaparak geçirdiğini ifade eden Parlak, "Bu yaz çok tatil yaptım. Sürekli Ege Bölgesi'ne gittim geldim. Ben yaz insanıyım. Arkadaşlarımla birlikte tatil yapmayı çok seviyorum" diye konuştu.
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin