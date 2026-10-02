Yıllarca tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncunun ilk evliliği de tiyatro camiasında tanınan bir isimle gerçekleşti.

İlk evliliğini ünlü oyuncu Hakan Meriçliler ile yapan Ayla Baki Yücesoy'un Doğaç adında bir oğlu dünyaya geldi.

Doğaç Meriçliler de anne ve babasının yolundan giderek oyunculuğu meslek edindi.

İlk evliliğini tiyatro dünyasının tanınan ismi Hakan Meriçliler ile yapan oyuncunun oğlu Doğaç Meriçliler de tıpkı ebeveynleri gibi tiyatro sahnelerinde boy gösteriyor.

Oyuncunun Survivor'dan tanınan milli yelkenci Anıl Berk Baki'nin öz halası olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan karelere göre oyuncunun, Survivor 2018 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden, Galatasaray Lisesi mezunu milli yelkenci Anıl Berk Baki'nin de öz halası olduğu anlaşıldı.