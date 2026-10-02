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Ekranın sert Karadeniz kadınının ailesi adete ünlüler geçidi! Ayla Baki Yücesoy’un yeğeni parkurlarda oğlu sahnelerde!

Taşacak Bu Deniz dizisine Emriye Hala karakteriyle dahil olan Ayla Baki Yücesoy'un gerçek hayattaki ailesi mercek altına alındı. Ortaya çıkan aile ağı ise herkesi şaşırttı. Yeğeni Survivor parkurlarının yıldızı, oğlu tiyatro sahnelerinin yıldızı, ilk eşi ise sanat camiasının bilinen ismi çıktı.

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Ekranın sert Karadeniz kadınının ailesi adete ünlüler geçidi! Ayla Baki Yücesoy’un yeğeni parkurlarda oğlu sahnelerde!

Televizyon ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna Emriye Hala rolüyle katılan Ayla Baki Yücesoy, kariyerinin yanı sıra gerçek hayattaki geniş sanatçı ailesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Dizide Adil karakterinin halası ve süt annesi olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun, ünlü isimlerle dolu akrabalık bağlarını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ekranın sert Karadeniz kadınının ailesi adete ünlüler geçidi! Ayla Baki Yücesoy’un yeğeni parkurlarda oğlu sahnelerde!-3

SANATÇI BİR AİLE VE TİYATRO KÖKLERİ

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar Trabzon Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahne alan Ayla Baki Yücesoy'un yaşamı sanat dünyası içinde şekillendi.

Ekranın sert Karadeniz kadınının ailesi adete ünlüler geçidi! Ayla Baki Yücesoy’un yeğeni parkurlarda oğlu sahnelerde!-4

Yıllarca tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncunun ilk evliliği de tiyatro camiasında tanınan bir isimle gerçekleşti.

Hakan Meriçliler ve oğlu Doğaç Meriçliler.Hakan Meriçliler ve oğlu Doğaç Meriçliler.

MAAİLE OYUNCULAR

İlk evliliğini ünlü oyuncu Hakan Meriçliler ile yapan Ayla Baki Yücesoy'un Doğaç adında bir oğlu dünyaya geldi.

İlk evliliğini tiyatro dünyasının tanınan ismi Hakan Meriçliler ile yapan oyuncunun oğlu Doğaç Meriçliler de tıpkı ebeveynleri gibi tiyatro sahnelerinde boy gösteriyor.İlk evliliğini tiyatro dünyasının tanınan ismi Hakan Meriçliler ile yapan oyuncunun oğlu Doğaç Meriçliler de tıpkı ebeveynleri gibi tiyatro sahnelerinde boy gösteriyor.

Doğaç Meriçliler de anne ve babasının yolundan giderek oyunculuğu meslek edindi.

Ayla Baki Yücesoy ve oğlu Doğaç Meriçliler.Ayla Baki Yücesoy ve oğlu Doğaç Meriçliler.

YEĞENİ DE SURVIVOR PARKURLARINDA YER ALDI

Sosyal medyada paylaşılan aile fotoğrafları, Ayla Baki Yücesoy'un aile bağlarının sadece sahne sanatlarıyla sınırlı kalmadığını gösterdi.

Oyuncunun Survivor'dan tanınan milli yelkenci Anıl Berk Baki'nin öz halası olduğu ortaya çıktı.Oyuncunun Survivor'dan tanınan milli yelkenci Anıl Berk Baki'nin öz halası olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan karelere göre oyuncunun, Survivor 2018 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden, Galatasaray Lisesi mezunu milli yelkenci Anıl Berk Baki'nin de öz halası olduğu anlaşıldı.

Uzun yıllar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Ayla Baki Yücesoy, kendi memleketinin kültürünü ve ruhunu ekrana taşımaya hazırlanıyor.Uzun yıllar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Ayla Baki Yücesoy, kendi memleketinin kültürünü ve ruhunu ekrana taşımaya hazırlanıyor.

DOĞDUĞU ŞEHİR VE KENDİ KÜLTÜRÜYLE EKRANDA

Öte yandan Ayla Baki Yücesoy'un kadroya katılmasının en dikkat çeken yönlerinden biri oyuncunun memleketi oldu. Trabzonlu olan ünlü oyuncu, uzun yıllar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

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