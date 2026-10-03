Geçtiğimiz günlerde ailelerinin büyüyeceğini duyuran Gamze Erçel, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Erçel, ayna karşısına geçerek kaydettiği yeni videosuyla hamilelik sürecindeki son halini takipçilerine gösterdi.

Gamze Erçel ultrason görüntüleriyle hamileliğini duyurmuştu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ" NOTUYLA DUYURMUŞLARDI

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ilk çocukları Mavi'nin ardından ikinci kez anne ve baba olacaklarını sosyal medya üzerinden açıklamıştı. Paylaştıkları aile fotoğraflarına "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notunu düşen çift, ikinci bebek haberini bu sözlerle vermişti.

Eşi Caner Yıldırım ile ikinci bebek heyecanı yaşayan Gamze Erçel, ayna karşısına geçip kaydettiği videosuyla hamilelik sürecindeki son halini takipçileriyle paylaştı.

AYNA KARŞISINDA "BUMP CHECK" PAYLAŞIMI

Hamilelik dönemini zaman zaman yaptığı paylaşımlarla kayıt altına alan Erçel, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yeni bir video yayınladı.

Gamze Erçel'den karnı burnunda poz!

Gamze Erçel, karnı burnunda verdiği yeni pozlarla adından söz ettirdi.

Ayna karşısına geçerek poz verdiği anları kaydeden Erçel, paylaşımına "Bump check" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Hande Erçel'in ablası olarak da bilinen ve sosyal mecrada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Gamze Erçel, ikinci bebek heyecanını ve günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesapları üzerinden aktarmayı sürdürüyor.