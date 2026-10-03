"Artık dört kişiyiz" demişti! 2. bebeğini bekleyen Gamze Erçel’den karnı burnunda hamilelik paylaşımı
Oyuncu Hande Erçel’in ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan ablası Gamze Erçel, ayna karşısında çektiği hamilelik görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Erçel’in karnı burnunda paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde ailelerinin büyüyeceğini duyuran Gamze Erçel, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Erçel, ayna karşısına geçerek kaydettiği yeni videosuyla hamilelik sürecindeki son halini takipçilerine gösterdi.
"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ" NOTUYLA DUYURMUŞLARDI
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ilk çocukları Mavi'nin ardından ikinci kez anne ve baba olacaklarını sosyal medya üzerinden açıklamıştı. Paylaştıkları aile fotoğraflarına "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notunu düşen çift, ikinci bebek haberini bu sözlerle vermişti.
AYNA KARŞISINDA "BUMP CHECK" PAYLAŞIMI
Hamilelik dönemini zaman zaman yaptığı paylaşımlarla kayıt altına alan Erçel, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yeni bir video yayınladı.
Ayna karşısına geçerek poz verdiği anları kaydeden Erçel, paylaşımına "Bump check" notunu ekledi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'in ablası olarak da bilinen ve sosyal mecrada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Gamze Erçel, ikinci bebek heyecanını ve günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesapları üzerinden aktarmayı sürdürüyor.
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