1996 Türkiye Güzeli seçilerek podyumlara adım atan, ardından televizyon sunuculuğu ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Sevilay Öztürk, yaklaşık 10 yıl boyunca aktif olarak profesyonel mankenlik yaptı.

Sevilay Öztürk, ülkesini dünyada kainat güzellik yarışmalarında temsil etti.

Ünlü isim, 2021-2022 yıllarında Bulgaristan'da, aslen Bulgaristan göçmeni olan ve ülkede inşaat projeleri yürüten yüksek inşaat mühendisi Vehbi Varol ile tanıştı.

2023 yılında inşaat mühendisi Vehbi Varol ile dünyaevine girmiştir.

Yaklaşık bir yıl süren dolu dizgin birlikteliğin ardından Varol, İstanbul Çırağan Sarayı'nın büyüleyici bahçesinde Sevilay Öztürk'e romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Çift, Temmuz 2023'te İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Sevilay Öztürk ve Vehbi Varol'un düğün karesiDaha önce verdiği bir röportajda eşinin Türkiye'deki magazin ve şov dünyasına tamamen yabancı olduğunu, hatta bir sosyal medya hesabının dahi bulunmadığını vurgulayan tescilli güzel, kendi camiasının dışından biriyle evlenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Çift, 2023 yılındaki evliliklerinin ardından hayat düzenlerini tamamen değiştirmek istemiş ve Bulgaristan'da oturum izni alarak oraya yerleşmiştir.

Sevilay Öztürk, evliliğin ardından eşinin işleri nedeniyle Bulgaristan'a yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açtığını açıkladı.

"BULGARİSTAN'DA YAŞIYORUM"

Bulgaristan'a yerleştiğini ve orada oturum izni aldıklarını belirten Sevilay Öztürk Varol, "Evlendikten sonra hayat düzenimizi tamamen değiştirdik. Artık Bulgaristan'da yaşıyorum, ailemi ve arkadaşlarımı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyorum" sözleriyle yeni yaşam temposunu aktardı.

Sevilay Öztürk Varol'un Bulgaristan'a taşınmasının ana nedeni, inşaat mühendisi olan eşi Vehbi Varol'un buradaki iş projeleri ve çalışmalarıdır.

İSTANBULDA'Kİ EVLERİNİ KAPATTILAR

İstanbul'daki yaşamlarını tamamen noktaladıklarını belirten ünlü oyuncu, "Sakin bir hayatımız var, meğer öyle bir hayatı ne çok özlemişim..." diyerek duygularını paylaştı.

İstanbul'daki evinin kentsel dönüşüm süreciyle yaklaşık üç yıl boyunca kat malikleriyle yoğun şekilde uğraştığını belirtti.

İstanbul'daki evleriyle ilgili uzun süren kentsel dönüşüm sürecine de değinen Sevilay Öztürk Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşüm süreçleriyle ve kat maliklerinin meşguliyetiyle uğraşıyordum. Sonunda buradaki evi de kapattık. İstanbul'un yoğunluğundan ve temposundan sonra orası bana terapi gibi geldi. Gün içerisinde sporumu yapıyor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgul oluyorum."

Fotoğraf: Sevilay Öztürk'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.

"MAKEDONYA'DA HERKES TÜRKÇE KONUŞUYORDU"

Yeni yaşam alanındaki kültürel ortama adapte olma sürecini anlatan ünlü oyuncu, komşuluk ilişkilerinin pek olmadığını ancak dil konusunda herhangi bir zorluk yaşamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Benim Bulgarcam yok, işlerimi İngilizce ile hallediyorum. Yeni nesil İngilizce bildiği için hiç zorlanmıyorum. Orada çok fazla Türk var, ayrıca Türkiye'ye yakın olmak da beni çok mutlu ediyor. Fırsat buldukça çevre ülkelere seyahat ediyoruz; geçenlerde Makedonya ve Kosova'ya gittik, arada Yunanistan'a da geçiyoruz. Makedonya'da sokakta herkes Türkçe konuşuyordu. Türk dizilerini çok izliyorlar; hatta Üsküp'te bana 'Muhteşem Yüzyıl'dan bahsettiler."

Sevilay Öztürk, dil konusunda ciddi bir zorluk yaşamadığını belirtti.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenliğin yanı sıra oyunculuk kariyerine de adım atan ve daha önce 'Bahar', 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi sevilen dizilerde rol alan Sevilay Öztürk, evliliğinin mesleğine engel olmadığını vurguladı. Oyunculuğa veda etmediğini belirten oyuncu, "Eşim kariyerime engel değil. Türkiye'den bir teklif geldiğinde değerlendiriyorum. Ara sıra proje olduğunda gelip çalışabilirim" sözleriyle ekranlara açık kapı bıraktı.