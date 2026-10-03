Türk dizi sektöründe kadın oyuncuların zamanla daha farklı ve olgun rollerle ekrana gelmesi sıklıkla gündeme geliyor. Verdiği bir röportajda yaş ilerledikçe karşılaşılan rol değişimleri hakkında konuşan Hande Subaşı, ekranda bir anne karakterini canlandırmaya son derece sıcak baktığını ve böyle bir teklifi kabul edeceğini açıkladı.

2005 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlayarak adını duyuran oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

GÜLÜMSETEN YAŞ DİYALOĞU

Röportaj sırasında muhabirin "Şu an bir anne rolünü oynar mısınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine Subaşı "E tabii" cevabını verdi. Sohbetin devamında muhabirin "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" sözleri kısa süreli bir gülüşmeye yol açtı.

Subaşı, bu yoruma esprili bir dille yaklaşarak, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." karşılığını verdi.

Subaşı, Elde Var Hayat (Zeynep), Bahtiyar Ölmez (Aylin), Baht Oyunu (Nergis) ve Alparslan: Büyük Selçuklu (Evdokya) gibi dizilerde oynadı.

"20 YAŞINDA EVLENSEYDİM ÇOCUĞUM LİSEDE OLURDU"

Lise çağındaki bir çocuğun annesini canlandırıp canlandıramayacağı sorusunun tekrarlanması üzerine ünlü oyuncu, kendi yaşamından örnek vererek konuyu açıkladı.

42 yaşındaki oyuncu, "Ya benim gerçek hayatta 20 yaşında evlenip çocuk yapsaydım, benim lisede, üniversitede çocuğum olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Hande Subaşı.

Subaşı, lise veya üniversite çağında çocuğu olan bir anneyi oynamanın kendisi açısından gayet doğal bir durum olduğunu vurguladı. Oyuncunun sorular karşısındaki rahat ve samimi tutumu röportajın öne çıkan noktalarından biri oldu.