“20 yaşında çocuğum olabilirdi” Hande Subaşı o soruyu kendi hayatından örnek vererek yanıtladı
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Aykız karakteriyle tanınan 42 yaşındaki oyuncu Hande Subaşı, verdiği bir röportajda yaşla birlikte değişen roller ve ekranda anne karakterini canlandırma konusundaki soruları yanıtladı. Subaşı’nın "20 yaşında çocuğum olabilirdi" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
Türk dizi sektöründe kadın oyuncuların zamanla daha farklı ve olgun rollerle ekrana gelmesi sıklıkla gündeme geliyor. Verdiği bir röportajda yaş ilerledikçe karşılaşılan rol değişimleri hakkında konuşan Hande Subaşı, ekranda bir anne karakterini canlandırmaya son derece sıcak baktığını ve böyle bir teklifi kabul edeceğini açıkladı.
GÜLÜMSETEN YAŞ DİYALOĞU
Röportaj sırasında muhabirin "Şu an bir anne rolünü oynar mısınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine Subaşı "E tabii" cevabını verdi. Sohbetin devamında muhabirin "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" sözleri kısa süreli bir gülüşmeye yol açtı.
Subaşı, bu yoruma esprili bir dille yaklaşarak, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." karşılığını verdi.
"20 YAŞINDA EVLENSEYDİM ÇOCUĞUM LİSEDE OLURDU"
Lise çağındaki bir çocuğun annesini canlandırıp canlandıramayacağı sorusunun tekrarlanması üzerine ünlü oyuncu, kendi yaşamından örnek vererek konuyu açıkladı.
42 yaşındaki oyuncu, "Ya benim gerçek hayatta 20 yaşında evlenip çocuk yapsaydım, benim lisede, üniversitede çocuğum olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Subaşı, lise veya üniversite çağında çocuğu olan bir anneyi oynamanın kendisi açısından gayet doğal bir durum olduğunu vurguladı. Oyuncunun sorular karşısındaki rahat ve samimi tutumu röportajın öne çıkan noktalarından biri oldu.