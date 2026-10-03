Şükrü Özyıldız'ın gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Burcu Özyıldız evlendi! Düğün alanına birlikte giriş yaptılar

Çocukluğundan itibaren Muay Thai ve Jiu-Jitsu gibi dövüş sporlarına ilgi duyan ünlü oyuncu, Portekiz'de yaşadığı dönemde profesyonel olarak kafes dövüşlerine katıldı. Zamanla bu sert sporu bırakan Özyıldız, içindeki yüksek enerjiyi dizi setlerine taşımaya karar vermişti.

Uçurum, Şeref Meselesi, Akıncı, Karadut ve Kuruluş Orhan gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu kez kariyeriyle değil, ailesindeki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.