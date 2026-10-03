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Şükrü Özyıldız'ın gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Burcu Özyıldız evlendi! Düğün alanına birlikte giriş yaptılar

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın gözlerden uzak bir hayat tercih eden kız kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile evlenerek yeni bir başlangıca adım attı. Kardeşinin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, düğünde sergilediği performansla dikkat çeken anlara imza attı.

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Şükrü Özyıldız'ın gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Burcu Özyıldız evlendi! Düğün alanına birlikte giriş yaptılar

Çocukluğundan itibaren Muay Thai ve Jiu-Jitsu gibi dövüş sporlarına ilgi duyan ünlü oyuncu, Portekiz'de yaşadığı dönemde profesyonel olarak kafes dövüşlerine katıldı. Zamanla bu sert sporu bırakan Özyıldız, içindeki yüksek enerjiyi dizi setlerine taşımaya karar vermişti.

Kafes dövüşlerinden oyunculuğa geçiş yaptı - 1

Uçurum, Şeref Meselesi, Akıncı, Karadut ve Kuruluş Orhan gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu kez kariyeriyle değil, ailesindeki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı projelerle adından söz ettiren oyuncu - 2

Kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Burcu Özyıldız ile yakınlığıyla bilinen ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medyada da aile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kız kardeşiyle yakınlığıyla dikkat çekiyor - 3

Abisinden farklı bir yol seçerek pilates eğitmenliği yapan Burcu Özyıldız, ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor.

Burcu Özyıldız pilates eğitmenliği yapıyor - 4

ARAMIZDAKİ BAĞ ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANIYOR

İki kardeşin aralarındaki güçlü bağ, çocukluk yıllarında yaşadıkları acı bir olaya dayanıyor.

İki kardeşin bağı çocukluk travmasına dayanıyor - 5

Annelerini küçük yaşta bir trafik kazasında kaybeden ve birbirlerine destek olarak büyüyen ikiliden Şükrü Özyıldız, bu durumu "Hem abi-kardeş hem arkadaşız" sözleriyle anlatmıştı.

Annelerini trafik kazasında kaybetmişler - 6

Ekranlardan uzak bir yaşam süren Burcu Özyıldız, bu kez evlilik haberiyle gündeme geldi.

Burcu Özyıldız evlilik haberiyle gündeme geldi - 7

KIZ KARDEŞİ EVLENDİ

Burcu Özyıldız, 2 Ekim 2026'da Onur Ekşioğlu ile dünyaevine girdi.

Burcu Özyıldız dünyaevine girdi - 8

Hayatında yeni bir sayfa açan Özyıldız'ın düğününde abisi Şükrü Özyıldız da renkli görüntüler oluşturdu.

Şükrü Özyıldız düğünde renkli görüntüler oluşturdu - 9

DÜĞÜN ALANINA KARDEŞİYLE GİRİŞ YAPTI

Törenin en duygusal anlarından biri Şükrü Özyıldız'ın kardeşiyle birlikte alana girişi sırasında yaşandı.

Kardeşiyle düğün alanına giriş yaptı - 10

Kız kardeşini koluna alarak düğün alanına getiren Şükrü Özyıldız, Burcu Özyıldız'ı damat Onur Ekşioğlu'na teslim etti.

Kız kardeşini damada teslim etti - 11

BATERİ PERFORMANSIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Yıllardır enstrümana olan tutkusuyla bilinen Şükrü Özyıldız, profesyonel dersler alarak evine kurduğu bateriyle 10 yıllık bir hobi edinmişti.

10 yıldır bateri çalma hobisi var - 12

Katıldığı davetlerde zaman zaman performans sergileyen ünlü oyuncu, bu kez kız kardeşinin düğününde bagetlerin başına geçti.

Düğünde bateri performansı sergiledi - 13

Özyıldız'ın bu özel performansı davetlilerden büyük ilgi görürken, düğünden paylaşılan karelerde en çok dikkat çeken detay iki kardeşin yüz hatlarındaki şaşırtıcı benzerlik oldu.

İki kardeşin benzerliği dikkat çekti - 14

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına "Adeta ikiz gibiler" ve "Genetiğin gücü, birbirlerinin aynısılar" şeklinde yorumlar yağdırdı.

Sosyal medyada 'İkiz gibiler' yorumları - 15
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