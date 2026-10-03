Soğuk havada gerçekleşen konserde Şebnem Ferah, dinleyicileriyle sohbet ederek heyecanını paylaştı.

"6 KÜSUR YIL GİRİNCE KONUŞMAK ZOR OLUYOR"

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.

Yeniden kalabalık dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim." dedi.