"ARTIK İŞİMİN BAŞINA DÖNÜYORUM"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Fransa'da geçirdiği rüya gibi haftayı değerlendiren Sarıkaya, "Şehrin ritmi çok çok güzeldi, neşeliydi. Harika bir haftayı geriye bıraktık ama şimdi artık dinlenme zamanı değil, işimin başına dönüyorum" ifadelerini kullandı.