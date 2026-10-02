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Serenay Sarıkaya Hailey Bieber ile pişti olduğu Paris şovundan döndü! Mert Demir ve evlilik iddialarına flaş açıklama

Paris Moda Haftası’nda Eyfel Kulesi’nin gölgesinde podyuma çıkarak fırtınalar estiren ve dünyaca ünlü model Hailey Bieber ile pişti olup sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya, ayağının tozuyla İstanbul’a indi. Havalimanında neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Harika bir haftayı geride bıraktık, artık işimin başına dönüyorum" dedi. Sevgilisi Mert Demir ile evlilik iddiaları ve gönderilen çiçekler sorulunca kahkahayı patlattı.

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Serenay Sarıkaya Hailey Bieber ile pişti olduğu Paris şovundan döndü! Mert Demir ve evlilik iddialarına flaş açıklama

Paris Moda Haftası'nda Eyfel Kulesi'nin gölgesinde podyuma çıkarak âdeta fırtınalar estiren, dünyaca ünlü model Hailey Bieber ile pişti olup sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya, ayağının tozuyla İstanbul'a döndü.

Serenay Sarıkaya, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Serenay Sarıkaya, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

NEŞELİ HALLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanında neşeli ve enerjik hâlleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, ayağının tozuyla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Serenay Sarıkaya Hailey Bieber ile pişti olduğu Paris şovundan döndü! Mert Demir ve evlilik iddialarına flaş açıklama-3

"ARTIK İŞİMİN BAŞINA DÖNÜYORUM"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Fransa'da geçirdiği rüya gibi haftayı değerlendiren Sarıkaya, "Şehrin ritmi çok çok güzeldi, neşeliydi. Harika bir haftayı geriye bıraktık ama şimdi artık dinlenme zamanı değil, işimin başına dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Mert Demir ile ayrıldıkları iddialarını ʺNiye görüşmeyeyim?ʺ diyerek yalanladı.Sevgilisi Mert Demir ile ayrıldıkları iddialarını ʺNiye görüşmeyeyim?ʺ diyerek yalanladı.

DÜŞÜNDÜREN TEBESSÜM

Paris'teki podyum zaferinin ardından sevgilisi Mert Demir'in kendisini tebrik edip etmediği ve görüşmeye devam edip etmedikleri sorulan Sarıkaya, "Niye görüşmeyeyim?" diyerek aşkın tam gaz devam ettiğini doğruladı.

Serenay Sarıkaya Hailey Bieber ile pişti olduğu Paris şovundan döndü! Mert Demir ve evlilik iddialarına flaş açıklama-5

KAHKAHAYI PATLATTI

Muhabirlerin ısrarla Mert Demir'in gönderdiği çiçekleri ve ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceğini sorması üzerine ise kahkahayı patlattı.

Serenay Sarıkaya, aşkının tam gaz sürdüğünün mesajını verdi.Serenay Sarıkaya, aşkının tam gaz sürdüğünün mesajını verdi.

"SORULARIN YERİ HAYLİ DEĞİŞMİŞ"

Güzel oyuncu, "Uzun zamandır sizinle görüşmüyorduk, o yüzden bakıyorum soruların yeri hayli değişmiş! Kendinize çok iyi bakın" diyerek evlilik sorularını gizemli bir tebessümle havada bıraktı.

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