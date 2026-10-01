Emir'in veda ettiği sahnede gözyaşları sel oldu! Selda Bağcan'dan Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'a övgü dolu mesaj
atv’nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölüm ön izlemesinde yer alan veda sahnesiyle dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Emir’in ailesine ve Ziyankar’a veda ettiği anlar 2 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Usta sanatçı Selda Bağcan ise Sürgün şarkısının yer aldığı sahneyi paylaşarak Nehir Erdoğan’ın oyunculuğunu tebrik etti.
atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", 16. bölüm ön izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emir'in annesi, babası ve Ziyankar'a veda ettiği duygu yüklü sahne, 2 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı.
SELDA BAĞCAN'DAN TEBRİK
Selda Bağcan'ın "Sürgün" eserinin eşlik ettiği sahnede Nehir Erdoğan'ın etkileyici performansı izleyenleri derinden etkiledi.
Erdoğan'ın gözyaşları içindeki oyunculuğu sosyal medyada da çok konuşulurken, sahneyi paylaşan Selda Bağcan da oyuncunun performansını "Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler." sözleriyle kutladı.
Nehir Erdoğan ise usta sanatçıya, "Meslek hayatımın en özel tebriği için nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Size çok hayranım." sözleriyle karşılık verdi.
İzleyiciden büyük ilgi gören sahne, Selda Bağcan'ın paylaşımı ve Nehir Erdoğan'ın performansıyla 16. bölüm ön izlemesini kısa sürede sosyal medyanın dikkat çeken içeriklerinden biri haline getirdi.