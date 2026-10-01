Selda Bağcan’ın paylaşımı ve Nehir Erdoğan’ın usta sanatçıya verdiği duygusal yanıt.

Nehir Erdoğan ise usta sanatçıya, "Meslek hayatımın en özel tebriği için nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Size çok hayranım." sözleriyle karşılık verdi.