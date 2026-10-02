Elvin Levinler ve Eşi Bülent Kocamanoğlu Bali'de ikinci kez "Evet" dedi: Düğün maliyeti şaşırttı!

"Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu. Toplam 7 dolara saronglarımızı aldık. Orada yaşayan lokal bir arkadaşımıza gün batımını en çok nerede izlemeyi sevdiğini sorduk ve düğünümüzü orada gerçekleştirdik. 4 dolara gelin buketi aldık; İstanbul'da herhalde bu fiyata tek bir gül alamazsın."