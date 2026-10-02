Elvin Levinler ve Eşi Bülent Kocamanoğlu Bali'de ikinci kez "Evet" dedi: Düğün maliyeti şaşırttı!
2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştiren oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü çift, 10'uncu yıl dönümlerini Bali'de gerçekleştirdikleri sembolik bir düğün töreniyle taçlandırdı.
'Alemin Kıralı', 'Salih Kuşu' ve 'İnadına Aşk' gibi popüler dizilerdeki rolleriyle geniş bir kitleye ulaşan Elvin Levinler, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürerek kariyerini dijital içerik üreticisi olarak sürdürüyor.
Levinler ile mimar Bülent Kocamanoğlu'nun yolları ise ortak arkadaş çevreleri sayesinde kesişti.
Tanıştıkları dönemde Bülent Kocamanoğlu'nun işleri nedeniyle sık sık Amerika'da bulunması, Elvin Levinler'in ise İstanbul'da oyunculuk yapması sebebiyle çift, ilişkilerinin ilk sürecini seyahat ederek uzak mesafe şeklinde yürüttü.
UZAK MESAFEDEN EVLİLİĞE
Bu sürecin ardından ortak bir hayat vizyonuna sahip olduklarını belirten ikili, evlilik kararı alarak Ağustos 2016'da Bodrum'da evlendi.
Evliliklerinin hemen ardından zamanlarının büyük kısmını seyahat ederek geçirdiklerini fark eden çift, İstanbul'daki evlerini kapatarak eşyalarını depoya kaldırdı.
Tam 3 yıl boyunca yerleşik bir düzeni olmadan sadece bavullarıyla ülkeden ülkeye gezen ikili, otellerde yaşadı.
Seyahat temposunun ardından Muğla'nın Datça ilçesinde bir arsa satın alan çift, buraya inşa ettikleri 24 metrekarelik prefabrik köy evinde doğayla iç içe bir yaşam kurdu.
BALİ'DE İKİNCİ DÜĞÜN
Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu, evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gittikleri Bali tatilinde ikinci kez düğün yaptı.
223 DOLARA UNUTULMAZ TÖREN
Sahilde gerçekleşen törenin kıyafet, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi dahil toplam 223 dolara (yaklaşık 10.934 TL) mal olduğunu belirten Levinler, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Seremoninin Bali geleneklerine uygun gerçekleşmesi için yöresel kıyafet olan sarong giyen çift, töreni yerel halkın desteğiyle organize etti.
Bu özel günle ilgili duygularını ve harcama kalemlerini tek tek paylaşan Elvin Levinler şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu. Toplam 7 dolara saronglarımızı aldık. Orada yaşayan lokal bir arkadaşımıza gün batımını en çok nerede izlemeyi sevdiğini sorduk ve düğünümüzü orada gerçekleştirdik. 4 dolara gelin buketi aldık; İstanbul'da herhalde bu fiyata tek bir gül alamazsın."
Fotoğraf ve video çekiminin 80 dolar tuttuğunu belirten Levinler, düğün saçının ise otel çalışanları tarafından yapıldığını söyledi:
"Saçıma taktığım çiçekleri bahçeden topladık, saçımı da otelin çalışanları yaptı. Gelelim seremoni kısmına... En merak ettiğim kısım burasıydı.''
''Ne ile karşılaşacağımızı asla bilmiyorduk; başımıza neler geldi ama asla unutmayacağımız bir tecrübeydi. Seremoni ise 120 dolar tuttu."
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