Mutfaktaki düzeninden salonuna kadar her detay olay oldu! Aslıhan Güner'in "Ev hali" sosyal medyayı salladı

Tezgâhın üzerinde milimetrik bir sırayla üst üste istiflenmiş asma yaprakları, hazırlık tahtası ve hemen yanındaki kasede yer alan etli iç harcın nizami duruşu dikkat çekerken, fotoğraftaki en çok konuşulan detay tezgâhtaki bu kusursuz ve adeta profesyonel bir şef titizliğini aratmayan düzen oldu.

Mutfaktaki tüm bu intizamın ortasında doğal haliyle özçekim yapan oyuncu, paylaşımına eklediği "Hayatın her rolü sette oynanmıyor. Bugünkü karakter; Etli sarma ustası... Hadi bakalım Aslıhan!" şeklindeki iddialı notuyla takipçilerini tebessüm ettirdi.

Oyuncunun parmak ısırtan tezgâh düzeni ve sarma hazırlığındaki titizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından anında mercek altına alındı.

Mutfaktaki becerisini ve iddiasını sadece hazırlık aşamasıyla sınırlı tutmayan Aslıhan Güner, çok geçmeden sarmaların pişmiş ve servise hazır hale gelmiş son durumunu içeren ikinci bir kareyi daha takipçilerinin beğenisine sundu.