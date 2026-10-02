Mutfaktaki düzeninden salonuna kadar her detay olay oldu! Aslıhan Güner'in "Ev hali" sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, evinden yaptığı art arda paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Mutfakta tezgah başına geçip etli yaprak sarması hazırlamadan hemen önce salonundan "Günün kahvesi" notuyla estetik bir köşe paylaşan ünlü oyuncu, şık ev dekorasyonuyla beğeni topladı. Mutfakta ise yaprakların diziliminden harç kasesine kadar milimetrik ve kusursuz bir tezgah düzeni oluşturan Güner, ev haliyle çok konuşuldu.
Yer aldığı projelerdeki performansıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Aslıhan Güner, bu kez set ortamından uzak, evinin mutfağında çekilen dikkat çekici kareleriyle sosyal medyadaki takipçilerinin radarına takıldı.
"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki "Yıldız" karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan ve son olarak 2024 yapımı "Yalan" dizisiyle izleyici karşısına çıkan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden ev yaşamına dair sürpriz bir paylaşıma imza attı.
MUTFAKTA TİTİZ VE KUSURSUZ DÜZEN
Mutfak tezgâhının başına geçerek geleneksel lezzetlerimizden etli yaprak sarması hazırlamaya girişen Güner'in yayınladığı ilk fotoğrafta, mutfaktaki titizliği ve düzeni kısa sürede kullanıcıların odak noktası haline geldi.
Tezgâhın üzerinde milimetrik bir sırayla üst üste istiflenmiş asma yaprakları, hazırlık tahtası ve hemen yanındaki kasede yer alan etli iç harcın nizami duruşu dikkat çekerken, fotoğraftaki en çok konuşulan detay tezgâhtaki bu kusursuz ve adeta profesyonel bir şef titizliğini aratmayan düzen oldu.
Mutfaktaki tüm bu intizamın ortasında doğal haliyle özçekim yapan oyuncu, paylaşımına eklediği "Hayatın her rolü sette oynanmıyor. Bugünkü karakter; Etli sarma ustası... Hadi bakalım Aslıhan!" şeklindeki iddialı notuyla takipçilerini tebessüm ettirdi.
Oyuncunun parmak ısırtan tezgâh düzeni ve sarma hazırlığındaki titizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından anında mercek altına alındı.
Mutfaktaki becerisini ve iddiasını sadece hazırlık aşamasıyla sınırlı tutmayan Aslıhan Güner, çok geçmeden sarmaların pişmiş ve servise hazır hale gelmiş son durumunu içeren ikinci bir kareyi daha takipçilerinin beğenisine sundu.
LEZZETLİ SUNUMA YOĞURTLU DOKUNUŞU
Porselen bir tabak içerisinde, üzerine çırpılmış yoğurt ve serpiştirilmiş kırmızı biber gezdirilerek sunulan tombul etli sarmaların hemen arkasında yer alan sunum detayları ise en az yemeğin kendisi kadar konuşuldu.
Sarmaların yanında yer alan yoğurt kasesi takipçilerin dikkatini çekerken, ünlü oyuncu bu iştah kabartan tabağı "Hafif ekşili, etli, biraz tombul sarmalarımız hazır. Sahnenin hakkı verildi bence tamamdır..." ifadeleriyle paylaştı.
2010-2014 yılları arasında yayınlanan "Şefkat Tepe" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan ve Türk magazin dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan Aslıhan Güner'in bu hamarat ve titiz halleri, sosyal medyada "Mert Kılıç çok şanslı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kariyerine 2002 yılında "Sırlar Dünyası" ile adımı atan; "Asi", "Diriliş Ertuğrul", "The İmam" ve "Sümela'nın Şifresi" gibi projelerle pekiştiren oyuncunun mutfaktaki kusursuz hazırlık düzeni ve ardından paylaştığı iştah kabartan sarma tabağı, sosyal medyanın en çok konuşulan görselleri arasına girmeyi başardı.
EV PAYLAŞIMLARI BUNUNLA SINIRLI KALMADI: SARMADAN ÖNCE KAHVE KEYFİ
Yaprak sarması yapmak için mutfağa girmeden önce salonundaki şık atmosferi takipçileriyle paylaşan Aslıhan Güner, yeşil kadife koltuğunun kenarına koyduğu tepsisiyle "Günün kahvesi" notunu düştü.
Tablosu, büyük salon bitkisi, ahşap detayları ve tepsisindeki çikolata eşliğinde sunduğu kahvesiyle evinin dekoratif zevkini gözler önüne seren oyuncu, dinlenme anının hemen ardından lezzet yolculuğu için kollarını sıvadı.
Kahve molasını tamamlayıp mutfak tezgâhının başına geçen Güner'in evinden yaptığı art arda paylaşımları "Evin her köşesinden estetik fışkırıyor" dedirtti.
Instagram hesabında 4,6 milyon takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncu, hem iş hem de ev hayatından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
(Fotoğraflar Aslıhan Güner'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)