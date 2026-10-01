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Şarkıcı Nev'in sağlık mücadelesinde kritik süreç: Karaciğer nakli için donör bekleniyor

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Eylül’den bu yana yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören ünlü şarkıcı Nev’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. 57 yaşındaki sanatçının menajeri, nakil sürecinin başlayabilmesi için öncelikle klinik değerlerin stabil hale gelmesi gerektiğini, ardından acil olarak karaciğer nakli için donör aranacağını belirtti.

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Şarkıcı Nev'in sağlık mücadelesinde kritik süreç: Karaciğer nakli için donör bekleniyor

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan ünlü sanatçı Nev, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 3 Eylül'de bilinç kaybı şikayetiyle acil servise kaldırılmıştı.

Sanatçı bilinç kaybı nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Sanatçı bilinç kaybı nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından entübe edilen sanatçı, çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınarak tedaviye başlanmıştı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edilmiş, daha sonra yoğun bakımdan çıkmıştır.Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edilmiş, daha sonra yoğun bakımdan çıkmıştır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren usta sanatçının, geçtiğimiz günlerde solunum cihazından ayrıldığı öğrenilmişti.

Tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilen sanatçı dört gün önce solunum cihazından ayrılmıştı.Tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilen sanatçı dört gün önce solunum cihazından ayrılmıştı.

Doktorların aktardığı bilgilere göre durumunun iyiye gittiği ve dört gün önce normal odaya alındığı müjdesi ise menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılmıştı.

Fotoğraflar: Nevzat Doğansoy'un (Nev) sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar: Nevzat Doğansoy'un (Nev) sosyal medya hesabından alınmıştır.

Sanatçının tedavi sürecindeki son duruma ilişkin kritik açıklama yine menajerinden geldi.

ÖNCE DEĞERLERİNİN SABİT OLMASI GEREKİYOR

Sanatçının tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adımın karaciğer nakli olduğunu belirten menajer İlker Ercan, doktorların belirlediği nakil şartını aktardı.

Menajeri İlker Ercan tarafından yapılan açıklamaya göre, tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adım karaciğer nakli.Menajeri İlker Ercan tarafından yapılan açıklamaya göre, tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adım karaciğer nakli.

KARACİĞER NAKLİ GEREKİYOR

Donör arayışının klinik değerlerin düzelmesinin ardından başlayacağını ifade eden Ercan, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Önce değerlerin stabil hale gelmesi gerekiyor. Ardından vakit kaybetmeden donör aramaya başlayacağız; en kısa sürede uygun donörü bulmamız şart."

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