Doktorların aktardığı bilgilere göre durumunun iyiye gittiği ve dört gün önce normal odaya alındığı müjdesi ise menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılmıştı.

Sanatçının tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adımın karaciğer nakli olduğunu belirten menajer İlker Ercan, doktorların belirlediği nakil şartını aktardı.

Menajeri İlker Ercan tarafından yapılan açıklamaya göre, tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adım karaciğer nakli.

KARACİĞER NAKLİ GEREKİYOR

Donör arayışının klinik değerlerin düzelmesinin ardından başlayacağını ifade eden Ercan, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Önce değerlerin stabil hale gelmesi gerekiyor. Ardından vakit kaybetmeden donör aramaya başlayacağız; en kısa sürede uygun donörü bulmamız şart."