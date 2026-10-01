Şarkıcı Nev'in sağlık mücadelesinde kritik süreç: Karaciğer nakli için donör bekleniyor
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Eylül’den bu yana yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören ünlü şarkıcı Nev’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. 57 yaşındaki sanatçının menajeri, nakil sürecinin başlayabilmesi için öncelikle klinik değerlerin stabil hale gelmesi gerektiğini, ardından acil olarak karaciğer nakli için donör aranacağını belirtti.
"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan ünlü sanatçı Nev, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 3 Eylül'de bilinç kaybı şikayetiyle acil servise kaldırılmıştı.
Yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından entübe edilen sanatçı, çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınarak tedaviye başlanmıştı.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren usta sanatçının, geçtiğimiz günlerde solunum cihazından ayrıldığı öğrenilmişti.
Doktorların aktardığı bilgilere göre durumunun iyiye gittiği ve dört gün önce normal odaya alındığı müjdesi ise menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılmıştı.
Sanatçının tedavi sürecindeki son duruma ilişkin kritik açıklama yine menajerinden geldi.
ÖNCE DEĞERLERİNİN SABİT OLMASI GEREKİYOR
Sanatçının tedavi sürecindeki bir sonraki kritik adımın karaciğer nakli olduğunu belirten menajer İlker Ercan, doktorların belirlediği nakil şartını aktardı.
KARACİĞER NAKLİ GEREKİYOR
Donör arayışının klinik değerlerin düzelmesinin ardından başlayacağını ifade eden Ercan, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Önce değerlerin stabil hale gelmesi gerekiyor. Ardından vakit kaybetmeden donör aramaya başlayacağız; en kısa sürede uygun donörü bulmamız şart."