Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla unutulmaz yapımda rol alan Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Günlerini gözlerden uzak geçiren usta oyuncunun son karesi kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.