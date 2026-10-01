Gözlerden uzak yaşayan Gülşen Bubikoğlu ortaya çıktı! Bodrum'daki pozundaki takipçilerin gözünden kaçmadı
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'da çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Usta oyuncunun güzelliği kadar paylaşımına düştüğü not ve fotoğrafına uyguladığı filtre de kısa sürede ilgi odağı oldu.
Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla unutulmaz yapımda rol alan Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Günlerini gözlerden uzak geçiren usta oyuncunun son karesi kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.
BODRUM'DA SICAKLARIN TADINI ÇIKARIYOR
Yaşamını kışın Bodrum'da, yaz aylarında ise İstanbul'daki lüks yalısında sürdüren ünlü oyuncu, güneşli günlerin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanan Yeşilçam yıldızı, Bodrum'dan yayınladığı yeni karesine "Hava harika yaz uzatmalarda" notunu düştü.
SOSYAL MEDYADAN HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ
Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken usta sanatçının paylaşımına hayranları tarafından kısa sürede yoğun beğeni yağdı.
FİLTRELİ FOTOĞRAFA TAKİPÇİLERİNDEN VETO
Fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar ise usta oyuncunun fotoğraftaki filtre kullanımını abarttığı yönünde yorumlarda bulundu.
EŞİNİN VEFATIYLA DERİN BİR ACI YAŞAMIŞTI
2024 yılında eşi Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle zor günler geçiren ve derin bir üzüntü yaşayan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti.
Yaşadığı büyük acının ardından zaman zaman manzara fotoğrafları paylaşan usta oyuncu, son dönemde kendi yer aldığı kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.