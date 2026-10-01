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Gözlerden uzak yaşayan Gülşen Bubikoğlu ortaya çıktı! Bodrum'daki pozundaki takipçilerin gözünden kaçmadı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'da çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Usta oyuncunun güzelliği kadar paylaşımına düştüğü not ve fotoğrafına uyguladığı filtre de kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Gözlerden uzak yaşayan Gülşen Bubikoğlu ortaya çıktı! Bodrum'daki pozundaki takipçilerin gözünden kaçmadı

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla unutulmaz yapımda rol alan Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Günlerini gözlerden uzak geçiren usta oyuncunun son karesi kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, 50’den fazla başarılı projede yer alarak Yeşilçam dönemi boyunca geniş bir hayran kitlesi edindi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.)Türk sinemasının unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, 50’den fazla başarılı projede yer alarak Yeşilçam dönemi boyunca geniş bir hayran kitlesi edindi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.)

BODRUM'DA SICAKLARIN TADINI ÇIKARIYOR

Yaşamını kışın Bodrum'da, yaz aylarında ise İstanbul'daki lüks yalısında sürdüren ünlü oyuncu, güneşli günlerin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Sinema kariyeri boyunca duruşu ve zarafetiyle dikkat çeken usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasında iz bırakan unutulmaz yapımların başrolünde yer aldı.Sinema kariyeri boyunca duruşu ve zarafetiyle dikkat çeken usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasında iz bırakan unutulmaz yapımların başrolünde yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanan Yeşilçam yıldızı, Bodrum'dan yayınladığı yeni karesine "Hava harika yaz uzatmalarda" notunu düştü.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev ve Canikom gibi dönemin sevilen filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, tescilli güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev ve Canikom gibi dönemin sevilen filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, tescilli güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYADAN HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken usta sanatçının paylaşımına hayranları tarafından kısa sürede yoğun beğeni yağdı.

Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından ʺHava harika yaz uzatmalardaʺ notuyla bu karesini paylaştı. Usta oyuncunun son hali büyük ilgi görürken, fotoğraftaki filtre kullanımı ise takipçileri arasında tartışma yarattı.Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından ʺHava harika yaz uzatmalardaʺ notuyla bu karesini paylaştı. Usta oyuncunun son hali büyük ilgi görürken, fotoğraftaki filtre kullanımı ise takipçileri arasında tartışma yarattı.

FİLTRELİ FOTOĞRAFA TAKİPÇİLERİNDEN VETO

Fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar ise usta oyuncunun fotoğraftaki filtre kullanımını abarttığı yönünde yorumlarda bulundu.

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla zor günler geçiren Gülşen Bubikoğlu, yaşadığı derin acının ardından zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflar yayınlıyor.2024 yılında eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla zor günler geçiren Gülşen Bubikoğlu, yaşadığı derin acının ardından zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflar yayınlıyor.

EŞİNİN VEFATIYLA DERİN BİR ACI YAŞAMIŞTI

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle zor günler geçiren ve derin bir üzüntü yaşayan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti.

Yaz aylarını İstanbul'daki yalısında, kış aylarını ise Bodrum'da geçiren usta sanatçı Gülşen Bubikoğlu, nadir yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.Yaz aylarını İstanbul'daki yalısında, kış aylarını ise Bodrum'da geçiren usta sanatçı Gülşen Bubikoğlu, nadir yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Yaşadığı büyük acının ardından zaman zaman manzara fotoğrafları paylaşan usta oyuncu, son dönemde kendi yer aldığı kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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