Oğlu Cyan’ın doğumunun ardından aldığı kilolar ve yüzündeki değişim sebebiyle acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki Adriana Lima, hırslı bir çalışma sürecine girdi. Sosyal medya kullanıcılarının 2023 ve 2026 yıllarına ait fotoğrafları kıyaslamasıyla, ünlü modelin inanılmaz değişimi bir kez daha gözler önüne serildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Geçtiğimiz günlerde Milano'da dünyaca ünlü bir markanın 1993 koleksiyonundan bir takımla podyuma çıkan ünlü model, bu kez Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle ilgi odağı haline geldi.

29 Eylül'de Paris'te bir lansmana katılan Adriana Lima, siyah deri ceket formundaki mini kıyafetini belindeki geniş kemerle kombine etti.