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Bu kez genç görünümü değil zayıflığı konuşuldu! Adriana Lima'nın Paris'teki görüntüsü takipçilerini endişelendirdi

Brezilyalı model Adriana Lima'nın 29 Eylül'de katıldığı Paris lansmanından yeni kareler yayınlandı. Siyah mini kombiniyle poz veren ünlü modelin zayıf hali, sevenlerini endişelendirdi.

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Bu kez genç görünümü değil zayıflığı konuşuldu! Adriana Lima'nın Paris'teki görüntüsü takipçilerini endişelendirdi

45 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, moda etkinliklerinde boy göstermeye devam ederken fiziksel değişimleriyle de basında yer buluyor.

Oğlu Cyan’ın doğumunun ardından aldığı kilolar ve yüzündeki değişim sebebiyle acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki Adriana Lima, hırslı bir çalışma sürecine girdi. Sosyal medya kullanıcılarının 2023 ve 2026 yıllarına ait fotoğrafları kıyaslamasıyla, ünlü modelin inanılmaz değişimi bir kez daha gözler önüne serildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Oğlu Cyan’ın doğumunun ardından aldığı kilolar ve yüzündeki değişim sebebiyle acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki Adriana Lima, hırslı bir çalışma sürecine girdi. Sosyal medya kullanıcılarının 2023 ve 2026 yıllarına ait fotoğrafları kıyaslamasıyla, ünlü modelin inanılmaz değişimi bir kez daha gözler önüne serildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Geçtiğimiz günlerde Milano'da dünyaca ünlü bir markanın 1993 koleksiyonundan bir takımla podyuma çıkan ünlü model, bu kez Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle ilgi odağı haline geldi.

29 Eylül'de Paris'te bir lansmana katılan Adriana Lima, siyah deri ceket formundaki mini kıyafetini belindeki geniş kemerle kombine etti.

Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı bir lansmanda aracından inerken kameralara yansıyan Lima, tercih ettiği siyah mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Fazlalıklardan tamamen kurtulduğu görülen süper modelin özellikle incecik kalan bacakları dikkat çekti.Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı bir lansmanda aracından inerken kameralara yansıyan Lima, tercih ettiği siyah mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Fazlalıklardan tamamen kurtulduğu görülen süper modelin özellikle incecik kalan bacakları dikkat çekti.

PARİS LANSMANINDA İNCE BACAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlik alanından yayılan fotoğraf ve videolarda modelin bacak inceliği ile genel kilo kaybı öne çıktı. Yabancı basına yansıyan haberlerde, sosyal medya kullanıcılarının bu değişim üzerine yaptıkları yorumlara dikkat çekildi.

Bu kez genç görünümü değil zayıflığı konuşuldu! Adriana Lima'nın Paris'teki görüntüsü takipçilerini endişelendirdi-4

Modelin bir yıldır haftanın her günü antrenman yaptığına dair iddialar sosyal medyada ayyuka çıkarken bir kısım takipçisi, bu zayıflığın sporla alakası olmadığını düşünerek Lima için endişelendi.

2022 yılında üçüncü çocuğu Cyan’ı kucağına aldıktan sonra doğum kiloları ve yüzündeki değişim nedeniyle acımasız sosyal medya eleştirilerinin hedefi olan Adriana Lima, o dönem sergilediği duruşla magazin dünyasında iz bırakmıştı.2022 yılında üçüncü çocuğu Cyan’ı kucağına aldıktan sonra doğum kiloları ve yüzündeki değişim nedeniyle acımasız sosyal medya eleştirilerinin hedefi olan Adriana Lima, o dönem sergilediği duruşla magazin dünyasında iz bırakmıştı.

NE OLMUŞTU?

Adriana Lima kilolarıyla birçok kez gündem olmuştu. Ünlü modelin zayıflığı kadar kilolu halleri de uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Yüzüne estetik işlem yaptırdığı ve aşırı kilo aldığı iddiaları ayyuka çıktığında Lima, makyajsız ve doğal bir fotoğrafını paylaşarak sert bir açıklama yapmıştı: ʺBir ergen kız, iki okul öncesi çocuk, bir hareketli erkek bebek ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler.ʺ Bu yanıt, takipçilerinden büyük destek görmüştü.Yüzüne estetik işlem yaptırdığı ve aşırı kilo aldığı iddiaları ayyuka çıktığında Lima, makyajsız ve doğal bir fotoğrafını paylaşarak sert bir açıklama yapmıştı: ʺBir ergen kız, iki okul öncesi çocuk, bir hareketli erkek bebek ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler.ʺ Bu yanıt, takipçilerinden büyük destek görmüştü.

Lima özellikle üçüncü çocuğunun doğumunun ardından katıldığı bir galadaki kilosuyla çok konuşulmuştu. Ünlü isim, daha önce verdiği bir röportajda hamilelik dönemlerinde kilo aldığını ve o süreçte farklı önceliklerinin olduğunu ifade etmişti.

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