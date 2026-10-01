Bu kez genç görünümü değil zayıflığı konuşuldu! Adriana Lima'nın Paris'teki görüntüsü takipçilerini endişelendirdi
Brezilyalı model Adriana Lima'nın 29 Eylül'de katıldığı Paris lansmanından yeni kareler yayınlandı. Siyah mini kombiniyle poz veren ünlü modelin zayıf hali, sevenlerini endişelendirdi.
45 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, moda etkinliklerinde boy göstermeye devam ederken fiziksel değişimleriyle de basında yer buluyor.
Geçtiğimiz günlerde Milano'da dünyaca ünlü bir markanın 1993 koleksiyonundan bir takımla podyuma çıkan ünlü model, bu kez Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle ilgi odağı haline geldi.
29 Eylül'de Paris'te bir lansmana katılan Adriana Lima, siyah deri ceket formundaki mini kıyafetini belindeki geniş kemerle kombine etti.
PARİS LANSMANINDA İNCE BACAKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Etkinlik alanından yayılan fotoğraf ve videolarda modelin bacak inceliği ile genel kilo kaybı öne çıktı. Yabancı basına yansıyan haberlerde, sosyal medya kullanıcılarının bu değişim üzerine yaptıkları yorumlara dikkat çekildi.
Modelin bir yıldır haftanın her günü antrenman yaptığına dair iddialar sosyal medyada ayyuka çıkarken bir kısım takipçisi, bu zayıflığın sporla alakası olmadığını düşünerek Lima için endişelendi.
NE OLMUŞTU?
Adriana Lima kilolarıyla birçok kez gündem olmuştu. Ünlü modelin zayıflığı kadar kilolu halleri de uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı.
Lima özellikle üçüncü çocuğunun doğumunun ardından katıldığı bir galadaki kilosuyla çok konuşulmuştu. Ünlü isim, daha önce verdiği bir röportajda hamilelik dönemlerinde kilo aldığını ve o süreçte farklı önceliklerinin olduğunu ifade etmişti.