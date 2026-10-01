Hayatında yepyeni bir sayfa açan Tuba Ünsal, Paris sokaklarından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Şık ve dikkat çeken bir elbiseyle çektiği pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede yoğun etkileşim alan fotoğraflarına, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi…" notunu ekledi.