Ayrılık sonrası İstanbul’u terk eden Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: "Bence beni sevdi"
Emir Ulusoy ile ilişkisini sonlandıran Tuba Ünsal, geçtiğimiz haftalarda tutkuyla bağlı olduğu İstanbul’u geride bırakıp çocuklarıyla birlikte Paris’e taşınmıştı. Fransa’daki yeni yaşamından kareler paylaşan ünlü oyuncu, Paris sokaklarında çekilen son gönderisine düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Tuba Ünsal, iki yıldır birlikte olduğu Emir Ulusoy ile olan ilişkisini araya giren mesafeler nedeniyle yürütemeyeceğini anlayarak noktama kararı aldığını ifade etmişti.
ÇOCUKLARI İÇİN İSTANBUL'U TERK ETTİ
Ayrılık kararının ardından radikal bir adım daha atan güzel oyuncu, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.
Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilmesinin ardından harekete geçen Ünsal; Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Fransa'da yeni bir hayat kurdu. İstanbul'daki yaşamını geride bırakan ünlü oyuncu, Paris'teki yeni günlerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
FRANSA'DAKİ YENİ HAYATINDAN İLK KARELER
Hayatında yepyeni bir sayfa açan Tuba Ünsal, Paris sokaklarından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.
Fransa'daki günlerine dair renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun gönderisine düştüğü not dikkat çekti.
Kısa sürede yoğun etkileşim alan fotoğraflarına, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi…" notunu ekledi.
Ünsal'ın bu paylaşımı, Paris'teki yeni yaşamına dair ilk izlenimleri de gözler önüne serdi.