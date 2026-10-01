CANLI YAYIN
Geri

Ayrılık sonrası İstanbul’u terk eden Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: "Bence beni sevdi"

Emir Ulusoy ile ilişkisini sonlandıran Tuba Ünsal, geçtiğimiz haftalarda tutkuyla bağlı olduğu İstanbul’u geride bırakıp çocuklarıyla birlikte Paris’e taşınmıştı. Fransa’daki yeni yaşamından kareler paylaşan ünlü oyuncu, Paris sokaklarında çekilen son gönderisine düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ayrılık sonrası İstanbul’u terk eden Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: "Bence beni sevdi"

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Tuba Ünsal, iki yıldır birlikte olduğu Emir Ulusoy ile olan ilişkisini araya giren mesafeler nedeniyle yürütemeyeceğini anlayarak noktama kararı aldığını ifade etmişti.

Tuba Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için Eylül 2026'da radikal bir kararla çocuklarıyla birlikte Paris'e taşınmıştır.Tuba Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için Eylül 2026'da radikal bir kararla çocuklarıyla birlikte Paris'e taşınmıştır.

ÇOCUKLARI İÇİN İSTANBUL'U TERK ETTİ

Ayrılık kararının ardından radikal bir adım daha atan güzel oyuncu, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.

Kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu ve devlet lisesi olan Lycée Molière'in tiyatro bölümüne kabul edilmiştir.Kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu ve devlet lisesi olan Lycée Molière'in tiyatro bölümüne kabul edilmiştir.

Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilmesinin ardından harekete geçen Ünsal; Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Fransa'da yeni bir hayat kurdu. İstanbul'daki yaşamını geride bırakan ünlü oyuncu, Paris'teki yeni günlerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Fotoğraf: Tuba Ünsal'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Tuba Ünsal'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

FRANSA'DAKİ YENİ HAYATINDAN İLK KARELER

Hayatında yepyeni bir sayfa açan Tuba Ünsal, Paris sokaklarından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Tuba Ünsal'ın sosyal medya paylaşımıTuba Ünsal'ın sosyal medya paylaşımı

Fransa'daki günlerine dair renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun gönderisine düştüğü not dikkat çekti.

Şık ve dikkat çeken bir elbiseyle çektiği pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.Şık ve dikkat çeken bir elbiseyle çektiği pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede yoğun etkileşim alan fotoğraflarına, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi…" notunu ekledi.

Ünsal'ın, Paris'teki sosyal yaşama ve davetlere ilk günlerden itibaren katılarak şehre oldukça hızlı adapte olduğu görüldü.Ünsal'ın, Paris'teki sosyal yaşama ve davetlere ilk günlerden itibaren katılarak şehre oldukça hızlı adapte olduğu görüldü.

Ünsal'ın bu paylaşımı, Paris'teki yeni yaşamına dair ilk izlenimleri de gözler önüne serdi.

Süper modellere Paris'te soğuk duş! Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı: Zirveye nasıl yerleşti?
SONRAKİ HABER

Serenay Sarıkaya Kendall Jenner'a fark attı
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler