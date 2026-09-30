Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?
Galatasaray’daki son sezonunda yıllık 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, yeni sezonda hiçbir kulüple resmi sözleşme imzalayamayınca yeşil sahalardan tamamen koptu. Sevgilisi China Suárez ile Pilar bölgesinde sakin bir yaşamı tercih eden yıldız futbolcu, futbolu ikinci plana atarak kendini doğaya ve avcılığa verdi.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra transfer döneminde hiçbir takımla resmi sözleşme imzalayamayan Mauro Icardi, yeşil sahalardan uzak kalarak Arjantin'de inzivaya çekildi.
ÖZEL SİTEDEKİ KIR EVİ
Avrupa'da aradığı kontratı bulamamasının ardından futbol dünyasından uzaklaşan tecrübeli golcü, yeni sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki "Chacras de Murray" adlı özel sitede yer alan kır evine yerleşti.
KENDİNİ DOĞANIN SAKİNLİĞİNE ADADI
Yeşil sahaların yoğun baskısından ve özellikle eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreçten uzaklaşmak isteyen yıldız oyuncu, kendini doğanın sakinliğine adadı.
ARTIK AVCI OLDU
Futbolu adeta ikinci plana atan ve kariyerini askıya alan Icardi, bu süreçte kendini avcılığa ve kır hayatına verdi.
GENİŞ ARAZİDE SAKİN YAŞAM
Şehir hayatının gürültüsünü geride bırakan yıldız futbolcu, avcı çizmeleriyle günlerini geniş arazilerde geçirerek sakin bir yaşam sürüyor.
33 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI
Galatasaray'da oynadığı son sezonda yıllık 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, bu sezon kendisine takım bulamayınca 33 yaşında kulüpsüz kaldı.
KARİYERİNİ SONLANDIRABİLECEĞİ İDDİASI
İstediği teklifleri alamayan Arjantinli golcünün, bu gidişle futbol kariyerini sonlandırabileceği konuşuluyor.
Haber: Gökhan Kaya
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