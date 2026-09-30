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Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?

Galatasaray’daki son sezonunda yıllık 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, yeni sezonda hiçbir kulüple resmi sözleşme imzalayamayınca yeşil sahalardan tamamen koptu. Sevgilisi China Suárez ile Pilar bölgesinde sakin bir yaşamı tercih eden yıldız futbolcu, futbolu ikinci plana atarak kendini doğaya ve avcılığa verdi.

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Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra transfer döneminde hiçbir takımla resmi sözleşme imzalayamayan Mauro Icardi, yeşil sahalardan uzak kalarak Arjantin'de inzivaya çekildi.

Mauro Icardi, Arjantin’de doğayla baş başa bir yaşam sürmeye başladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mauro Icardi, Arjantin’de doğayla baş başa bir yaşam sürmeye başladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ÖZEL SİTEDEKİ KIR EVİ

Avrupa'da aradığı kontratı bulamamasının ardından futbol dünyasından uzaklaşan tecrübeli golcü, yeni sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki "Chacras de Murray" adlı özel sitede yer alan kır evine yerleşti.

Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?-3

KENDİNİ DOĞANIN SAKİNLİĞİNE ADADI

Yeşil sahaların yoğun baskısından ve özellikle eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreçten uzaklaşmak isteyen yıldız oyuncu, kendini doğanın sakinliğine adadı.

Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?-4

ARTIK AVCI OLDU

Futbolu adeta ikinci plana atan ve kariyerini askıya alan Icardi, bu süreçte kendini avcılığa ve kır hayatına verdi.

Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?-5

GENİŞ ARAZİDE SAKİN YAŞAM

Şehir hayatının gürültüsünü geride bırakan yıldız futbolcu, avcı çizmeleriyle günlerini geniş arazilerde geçirerek sakin bir yaşam sürüyor.

Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?-6

33 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI

Galatasaray'da oynadığı son sezonda yıllık 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, bu sezon kendisine takım bulamayınca 33 yaşında kulüpsüz kaldı.

Galatasaray sonrası takımsız kalan Mauro Icardi Arjantin'de inzivada: Yeşil sahalara veda mı ediyor?-7

KARİYERİNİ SONLANDIRABİLECEĞİ İDDİASI

İstediği teklifleri alamayan Arjantinli golcünün, bu gidişle futbol kariyerini sonlandırabileceği konuşuluyor.

Haber: Gökhan Kaya

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