Mazhar Alanson’dan iki yeni proje! "Best of" ve "saygı albümü" yolda
MFÖ grubunun efsanevi üyesi usta sanatçı Mazhar Alanson, müzikseverleri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İlerleyen yaşına rağmen müzikal üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmediğini belirten Alanson, boş vakitlerini yazıp beste yaparak değerlendirdiğini söyledi. Müzik dünyasının dev isimlerinin yer alacağı bir MFÖ Saygı Albümü hazırlandığını müjdeleyen usta sanatçı, kendi kariyerinin en özel parçalarından oluşan "Best of Mazhar Alanson" albümünün de müjdesini verdi.
MFÖ grubu üyesi usta sanatçı Mazhar Alanson, "Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne" programına konuk oldu.
MÜZİKAL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yapımcılığını Murat Işılak'ın üstlendiği programda Arıcı'nın sorularını yanıtlayan Alanson, müzikal çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
"BOŞ VAKİTLERİMDE DAHA ÇOK YAZIYORUM"
Yaşına rağmen üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan sanatçı, "Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum" diyerek yeni besteler ve sözler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.
MFÖ'YE SAYGI ALBÜMÜ GELİYOR
MFÖ için bir saygı albümü hazırlandığını açıklayan Alanson, grubun kült eserlerinin müzik dünyasının ünlü isimleri tarafından yeniden yorumlanacağını duyurdu.
HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER
Usta sanatçı ayrıca yakın zamanda "Best of Mazhar Alanson" albümünün de müzikseverlerle buluşacağını müjdeledi. Albümde kariyerinin en özel parçalarının bir araya getirileceğini belirtti.