"BOŞ VAKİTLERİMDE DAHA ÇOK YAZIYORUM"

Yaşına rağmen üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan sanatçı, "Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum" diyerek yeni besteler ve sözler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.