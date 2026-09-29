Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e hediye ettiği 1.5 milyon liralık mor çanta gündem oldu: Timsah derisi lüks tasarım!
Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bilgiç'in kolundaki 30 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) değerindeki timsah derisi Christian Dior marka mor çantanın, sevgilisi Faruk Sabancı'nın hediyesi olduğu iddia edildi.
Esra Bilgiç'in son paylaşımında taşıdığı mor çantanın fiyatı dudak uçuklattı. 1.5 milyon TL değerindeki timsah derisi tasarımın Faruk Sabancı tarafından hediye edildiği iddia edildi.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, güzel oyuncunun son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.
Gökhan Kaya'nın haberine göre, Bilgiç'in zarif tarzıyla taşıdığı mor renkli çanta, adeta bir bakanı bir daha baktırdı. Bilgiç'in sahip olduğu bu özel parça, dünyaca ünlü lüks moda evi Christian Dior'un en prestijli tasarımlarından biri olan egzotik timsah derisi Lady D-Joy modeli... Tasarımıyla dikkat çeken bu eşsiz parçayı, iddiaya göre Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e hediye etti.
GÖZ ALICI HEDİYE
Sadece markanın çok özel müşterilerine sunduğu ve sınırlı sayıda üretilen bu nadide mor timsah derisi çantanın piyasa değeri tam 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL).
Faruk Sabancı'nın bu lüks jesti, Esra Bilgiç'in asil tarzıyla kusursuz bir uyum yakaladı. Güzel oyuncunun sevgilisinden gelen bu göz alıcı hediyeyi büyük bir beğeniyle taşıması da dikkatlerden kaçmadı.
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