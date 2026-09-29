Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, güzel oyuncunun son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

Esra Bilgiç, iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşamaktadır.

Basında, ailelerin tanıştığı, İtalya ve İstanbul'da iki ayrı düğün yapacaklarına dair sıkça evlilik haberleri yer almıştır.

Gökhan Kaya'nın haberine göre, Bilgiç'in zarif tarzıyla taşıdığı mor renkli çanta, adeta bir bakanı bir daha baktırdı. Bilgiç'in sahip olduğu bu özel parça, dünyaca ünlü lüks moda evi Christian Dior'un en prestijli tasarımlarından biri olan egzotik timsah derisi Lady D-Joy modeli... Tasarımıyla dikkat çeken bu eşsiz parçayı, iddiaya göre Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e hediye etti.

GÖZ ALICI HEDİYE

Sadece markanın çok özel müşterilerine sunduğu ve sınırlı sayıda üretilen bu nadide mor timsah derisi çantanın piyasa değeri tam 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL).