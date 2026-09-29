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Teoman Cihangir'de objektiflere takıldı: Flaşlar patlayınca masada yaşanan panik ünlü rockçıyı kahkahalara boğdu

Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, Cihangir'de bir mekanda objektiflere takıldı. Yanındaki kız arkadaşlarının "Teoman bizi çekiyorlar!" diyerek yaşadığı şaşkınlık karşısında ünlü sanatçı kahkahalarını tutamadı.

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Teoman Cihangir'de objektiflere takıldı: Flaşlar patlayınca masada yaşanan panik ünlü rockçıyı kahkahalara boğdu

Doğan Savaş'ın haberine göre, Teoman, önceki gün Cihangir'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Teoman'ın yanında bulunan kız arkadaşları, basın mensuplarının flaşlarının patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Türk rock müziğinin en ikonik ve başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcularından biridir.Türk rock müziğinin en ikonik ve başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcularından biridir.

O anlarda kimi yüzünü gizlemeye çalışırken, kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

'BİZİ ÇEKİYORLAR'

Flaşların ardı ardına patlaması üzerine gençlerden birinin, "Ne oluyoruz, bu da neydi şimdi? Teoman, bizi çekiyorlar!" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu.

Teoman, Cihangir'de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ederken görüntülendi.Teoman, Cihangir'de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ederken görüntülendi.

Yaşanan eğlenceli anlar karşısında Teoman ise duruma kahkahayla karşılık verdi.

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