Doğan Savaş'ın haberine göre, Teoman, önceki gün Cihangir'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Teoman'ın yanında bulunan kız arkadaşları, basın mensuplarının flaşlarının patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Türk rock müziğinin en ikonik ve başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcularından biridir.

O anlarda kimi yüzünü gizlemeye çalışırken, kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

'BİZİ ÇEKİYORLAR'

Flaşların ardı ardına patlaması üzerine gençlerden birinin, "Ne oluyoruz, bu da neydi şimdi? Teoman, bizi çekiyorlar!" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu.