Teoman Cihangir'de objektiflere takıldı: Flaşlar patlayınca masada yaşanan panik ünlü rockçıyı kahkahalara boğdu
Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, Cihangir'de bir mekanda objektiflere takıldı. Yanındaki kız arkadaşlarının "Teoman bizi çekiyorlar!" diyerek yaşadığı şaşkınlık karşısında ünlü sanatçı kahkahalarını tutamadı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğan Savaş'ın haberine göre, Teoman, önceki gün Cihangir'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Teoman'ın yanında bulunan kız arkadaşları, basın mensuplarının flaşlarının patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
O anlarda kimi yüzünü gizlemeye çalışırken, kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.
'BİZİ ÇEKİYORLAR'
Flaşların ardı ardına patlaması üzerine gençlerden birinin, "Ne oluyoruz, bu da neydi şimdi? Teoman, bizi çekiyorlar!" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu.
Yaşanan eğlenceli anlar karşısında Teoman ise duruma kahkahayla karşılık verdi.
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin