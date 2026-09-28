Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Ederson’dan Marmaris’te jet sosyete tatili: 3 günlük kaçamak 3 milyon lira
Uluslar Ligi sebebiyle lige verilen milli arayı fırsat bilen Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson, ailesiyle birlikte rotasını Marmaris’e çevirdi. Eşi ve üç çocuğuyla Dalaman Havalimanı’na inen Sambacı, konaklayacağı lüks otele özel helikopteriyle geçti. Geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 730 bin lira) olan otelde üç gün kalan yıldız eldiven, konaklama ve ekstra harcamalarıyla toplamda 3 milyon lirayı gözden çıkardı.
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Uluslar Ligi nedeniyle verilen arayı ailesiyle tatil yaparak değerlendirdi.
ROTAYI MARMARİS'E ÇEVİRDİ
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı ziyaret eden futbolcu, bu kez rotasını Marmaris'e çevirdi.
ÖZEL HELİKOPTERLE OTELE GEÇTİ
Eşi ve üç çocuğuyla uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen Ederson, buradan konaklayacağı otele özel helikopterle geçti.
LÜKS KONAKLAMA TERCİHİ
Tatil için Marmaris'teki lüks bir oteli tercih eden futbolcu, geceliği 13 bin euro (yaklaşık 730 bin lira) olan otelde üç gün konakladı.
3 MİLYON LİRALIK HARCAMA
Ederson'un konaklama ve diğer giderlerle birlikte toplam harcaması 3 milyon lirayı buldu.
YILLIK KAZANCI SERVET DEĞERİNDE
Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon Euro (yaklaşık 616 milyon lira) kazanan kalecinin, tatildeki günlük harcaması ise 1 milyon liraya ulaştı.