Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti
"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, İstanbul'da konakladığı otelde unutulmaz bir sürprize imza attı. Yan odadaki misafirin televizyonda Hürrem Sultan'ı izlediğini duyan güzel oyuncu, o anları cep telefonuyla kaydedip kapıya dayandı. Kapıyı açtığında karşısında efsane karakteri kanlı canlı gören kadın hayranı neye uğradığını şaşırırken, renkli görüntüler sosyal medyayı salladı.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'da kaldığı otelde yaşadığı renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ÜNLÜ YAPIMLARDA YER ALDI
2011-2014 yılları arasında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl"da Hürrem Sultan'a hayat veren Uzerli, kariyeri boyunca "Gecenin Kraliçesi", "Annemin Yarası", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Cingöz Recai", "Öteki Taraf" ve "Kovan" gibi yapımlarda da rol aldı.
OTELDE YAŞANAN SÜRPRİZ AN
Ünlü oyuncu bu kez kariyerinden çok, kaldığı otelde yaşadığı sürpriz bir anla gündeme geldi.
YAN ODADAN MUHTEŞEM YÜZYIL'IN SESİNİ DUYDU
Meryem Uzerli, otel odasında bulunduğu sırada yan odadan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin seslerinin geldiğini fark etti.
O ANLARI KAYDA ALDI
O anları cep telefonuyla kayda alan Uzerli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor"
YAN KAPIYA GİTTİ
Komşusunun diziyi izlediğini anlayan oyuncu, Hürrem Sultan hayranına sürpriz yapmak için odasından çıkarak yan kapının önüne gitti.
KOMŞUSUNUN KAPISINI ÇALDI
Uzerli, daha sonra otel sakininin kapısını çaldı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK
Kapıyı açan kadın, karşısında yıllarca ekranda izlediği "Hürrem Sultan" Meryem Uzerli'yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Uzerli'nin yaptığı sürpriz renkli anlara sahne olurken, ünlü oyuncu yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Meryem Uzerli'nin, yan odasında "Muhteşem Yüzyıl" izleyen komşusunun kapısını çalarak yaptığı sürpriz kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, dizinin hayranları arasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.