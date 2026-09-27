CANLI YAYIN
Geri

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, İstanbul'da konakladığı otelde unutulmaz bir sürprize imza attı. Yan odadaki misafirin televizyonda Hürrem Sultan'ı izlediğini duyan güzel oyuncu, o anları cep telefonuyla kaydedip kapıya dayandı. Kapıyı açtığında karşısında efsane karakteri kanlı canlı gören kadın hayranı neye uğradığını şaşırırken, renkli görüntüler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'da kaldığı otelde yaşadığı renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Video Oynatma İkonu Hürrem Sultan kapıya dayanırsa!

Meryem Uzerli, İstanbul’da kaldığı otelde yaşadığı sıra dışı bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Meryem Uzerli, İstanbul’da kaldığı otelde yaşadığı sıra dışı bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜNLÜ YAPIMLARDA YER ALDI

2011-2014 yılları arasında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl"da Hürrem Sultan'a hayat veren Uzerli, kariyeri boyunca "Gecenin Kraliçesi", "Annemin Yarası", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Cingöz Recai", "Öteki Taraf" ve "Kovan" gibi yapımlarda da rol aldı.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-3

OTELDE YAŞANAN SÜRPRİZ AN

Ünlü oyuncu bu kez kariyerinden çok, kaldığı otelde yaşadığı sürpriz bir anla gündeme geldi.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-4

YAN ODADAN MUHTEŞEM YÜZYIL'IN SESİNİ DUYDU

Meryem Uzerli, otel odasında bulunduğu sırada yan odadan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin seslerinin geldiğini fark etti.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-5

O ANLARI KAYDA ALDI

O anları cep telefonuyla kayda alan Uzerli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor"

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-6

YAN KAPIYA GİTTİ

Komşusunun diziyi izlediğini anlayan oyuncu, Hürrem Sultan hayranına sürpriz yapmak için odasından çıkarak yan kapının önüne gitti.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-7

KOMŞUSUNUN KAPISINI ÇALDI

Uzerli, daha sonra otel sakininin kapısını çaldı.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-8

BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Kapıyı açan kadın, karşısında yıllarca ekranda izlediği "Hürrem Sultan" Meryem Uzerli'yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Uzerli'nin yaptığı sürpriz renkli anlara sahne olurken, ünlü oyuncu yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'den yan odaya baskın! Hayranının aklı başından gitti-9

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Meryem Uzerli'nin, yan odasında "Muhteşem Yüzyıl" izleyen komşusunun kapısını çalarak yaptığı sürpriz kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, dizinin hayranları arasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi
SONRAKİ HABER

Dilan Çiçek Deniz sevgilisini babasıyla tanıştırdı
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler