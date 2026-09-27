SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Meryem Uzerli'nin, yan odasında "Muhteşem Yüzyıl" izleyen komşusunun kapısını çalarak yaptığı sürpriz kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, dizinin hayranları arasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.