Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisinde ciddi bir adım atıldı.

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Nasuhoğlu ile mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AİLE BOYU RESMİYET

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre yaklaşık dört aydır doludizgin bir birliktelik yaşayan ve mutluluklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftin aşkı, aile boyu resmiyet kazandı.