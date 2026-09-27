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Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi

Dört aydır doludizgin bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde "Mutluluktan kilo aldım" açıklamasıyla adından söz ettiren Deniz, sevgilisini Antalya’da yaşayan babası Orhan Deniz ile tanıştırdı. Baba Orhan Deniz ile müstakbel damat Birkan Nasuhoğlu’nun sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerinde "Evlilik yakın" şeklinde yorumlandı.

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Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisinde ciddi bir adım atıldı.

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Nasuhoğlu ile mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Dilan Çiçek Deniz, Birkan Nasuhoğlu ile mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AİLE BOYU RESMİYET

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre yaklaşık dört aydır doludizgin bir birliktelik yaşayan ve mutluluklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftin aşkı, aile boyu resmiyet kazandı.

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu’nu babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu’nu babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.

BABASIYLA TANIŞTIRDI

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nu, Antalya'da yaşamını sürdüren babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi-4

EVLİLİK YOLUNDA İLERLEYEN İLİŞKİ

Bu tanışma, ilişkinin evlilik yolunda ilerlediği iddialarını da beraberinde getirdi.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi-5

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tanışmanın ardından dikkat çeken bir diğer hamle ise sosyal medyadan geldi.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi-6

SOSYAL MEDYADAN TAKİPLEŞME

Baba Orhan Deniz ve müstakbel damadı Birkan Nasuhoğlu, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye başladı.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi-7

BABADAN AŞKA ONAY

İkilinin bu takipleşmesi, magazin kulislerinde "babadan aşka tam onay çıktı" şeklinde yorumlandı.

Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi-8

"MUTLULUKTAN KİLO ALDIM"

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları ödül töreninde "Mutluluktan kilo aldım" diyerek ilişkisindeki huzuru gözler önüne seren Deniz'in, babasıyla sevgilisini tanıştırmış olması da evlilik iddialarını iyice güçlendirdi.

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