Dilan Çiçek Deniz’den evlilik yolunda dev adım! Müzisyen sevgilisini babasıyla tanıştırdı: İlk hamle sosyal medyadan geldi
Dört aydır doludizgin bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde "Mutluluktan kilo aldım" açıklamasıyla adından söz ettiren Deniz, sevgilisini Antalya’da yaşayan babası Orhan Deniz ile tanıştırdı. Baba Orhan Deniz ile müstakbel damat Birkan Nasuhoğlu’nun sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerinde "Evlilik yakın" şeklinde yorumlandı.
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisinde ciddi bir adım atıldı.
AİLE BOYU RESMİYET
Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre yaklaşık dört aydır doludizgin bir birliktelik yaşayan ve mutluluklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftin aşkı, aile boyu resmiyet kazandı.
BABASIYLA TANIŞTIRDI
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nu, Antalya'da yaşamını sürdüren babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.
EVLİLİK YOLUNDA İLERLEYEN İLİŞKİ
Bu tanışma, ilişkinin evlilik yolunda ilerlediği iddialarını da beraberinde getirdi.
DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Tanışmanın ardından dikkat çeken bir diğer hamle ise sosyal medyadan geldi.
SOSYAL MEDYADAN TAKİPLEŞME
Baba Orhan Deniz ve müstakbel damadı Birkan Nasuhoğlu, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye başladı.
BABADAN AŞKA ONAY
İkilinin bu takipleşmesi, magazin kulislerinde "babadan aşka tam onay çıktı" şeklinde yorumlandı.
"MUTLULUKTAN KİLO ALDIM"
Geçtiğimiz günlerde katıldıkları ödül töreninde "Mutluluktan kilo aldım" diyerek ilişkisindeki huzuru gözler önüne seren Deniz'in, babasıyla sevgilisini tanıştırmış olması da evlilik iddialarını iyice güçlendirdi.