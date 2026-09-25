Demet Şener’in 300 bin TL’lik lüks çantası olay oldu: "Almanya’da tam bir yıl sıra bekledim"
Ünlü manken Demet Şener, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Almanya seyahatinde satın aldığı 8 bin Euro değerindeki mini Hermès çantasıyla dikkat çeken güzel model, çanta için özel olarak sıraya girmediğini belirtti. Yengesinin kendisi adına Almanya’da sıraya girdiğini ve tam bir yıl sonra çantayı alabildiğini söyleyen Şener, kendisine bir ayrıcalık tanınmadığını vurguladı.
Ünlü manken Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Almanya seyahatinde satın aldığı 8 bin Euro değerindeki Hermès Kelly Mini çantasıyla dikkat çeken Şener, çantanın alım süreciyle ilgili merak edilenleri anlattı.
"ALIŞVERİŞ SIRASI" İDDİALARINA AÇIKLIK
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre lüks çantasıyla ilgili çıkan "alışveriş sırası" iddialarına açıklık getiren güzel model, çantayı almak için özellikle Almanya'ya gidip sıra beklemediğini söyledi.
Şener, seyahatinin planlı bir alışveriş ziyareti olmadığını belirterek sürecin tamamen normal prosedürler kapsamında ilerlediğini ifade etti.
"YENGEM BENİM ADIMA SIRAYA GİRMİŞTİ"
Demet Şener, "Ben özellikle gidip sıra beklemedim. O markayı bilenler bilir; belli bir sıraya girmeniz gerekiyor. Abimler Almanya'da yaşadığı için yengem benim adıma sıraya girmişti ve çanta bir sene sonra çıktı" dedi.
ÇANTA AYRICALIKLA ALINMADI
Ünlü manken, çantanın kendisine özel bir ayrıcalıkla alınmadığını da vurguladı. Şener, "Bu normal bir prosedür, bana özel bir ayrıcalık değil" ifadelerini kullandı.
AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ
Almanya seyahatinin tesadüf olduğunu söyleyen Şener, hem uzun süredir görmediği ailesiyle vakit geçirdiğini hem de beklediği çantayı teslim aldığını anlattı. Ünlü isim, "Seyahatimiz tesadüf oldu; hem çantayı aldım hem de abimlerimi görmüş oldum" şeklinde konuştu.
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