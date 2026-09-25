"YENGEM BENİM ADIMA SIRAYA GİRMİŞTİ" Demet Şener, "Ben özellikle gidip sıra beklemedim. O markayı bilenler bilir; belli bir sıraya girmeniz gerekiyor. Abimler Almanya'da yaşadığı için yengem benim adıma sıraya girmişti ve çanta bir sene sonra çıktı" dedi.

ÇANTA AYRICALIKLA ALINMADI Ünlü manken, çantanın kendisine özel bir ayrıcalıkla alınmadığını da vurguladı. Şener, "Bu normal bir prosedür, bana özel bir ayrıcalık değil" ifadelerini kullandı.